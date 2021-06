Rahul Gandhi Tweet: देश के महान एथलीट मिल्‍खा सिंह का शुक्रवार देर रात कोरोना से निधन हो गया. पूरे देश ने उनके गुजरने पर ट्विटर के माध्‍यम से उन्‍हें अपनी श्रृद्धांजलियां दी मगर राहुल गांधी अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल्‍स का शिकार हो गए. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा 'India remembers her #flyingSikh'. इसी एक बात को लेकर ट्विटर ट्रोल्‍स दाना-पानी लेकर राहुल गांधी पर चढ़ बैठे.

लोगों ने ट्वीट के जवाब में लिखा की उन्‍हें 'India remembers his #flyingSikh' लिखना चाहिए था मगर उन्‍होंने his के स्‍थान पर her लिखकर इंडिया का जेंडर ही बिगाड़ दिया. लोग उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते-उड़ाते शशि थरूर तक जा पहुंचे.

क्‍या होता है किसी देश का जेंडर

किसी देश का जेंडर निर्धारित नहीं किया जा सकता. यह उस देश के निवासियों पर निर्भर करता है कि वे अपने देश को किस जेंडर का मानते हैं. वैसे भी अंग्रेजी में अपने देश की जमीन को Motherland यानी मातृभूमि कहा जाता है. मगर वहीं जर्मनी ऐसा देश है जो खुद को Fatherland कहलाना पसंद करता है. अब भारत या इंडिया का जेंडर क्‍या है यह भी कोई पूर्व निर्धारित नियम नहीं है. आम बोलचाल में देशवासी भारत देश को भारत माता कहना पसंद करते हैं. इसके अलावा ऐसे कई विदेशी सेलेब्रिटी हैं जिन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है.

इन विदेशी सितारों ने अपनी बेटियों का नाम रखा है इंडिया

- पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर Jonty Rhodes ने अपनी बेटी का नाम India Jeanne Rhodes रखा है.

- ब्रिटिश एक्ट्रेस एमा फर्गुसन ने अपनी बेटी को India Fox Owen नाम दिया है.

- मार्वल फिल्‍मों में थॉर (Thor) का किरदार निभाने वाले बेहद चर्चित एक्‍टर Chris Hemsworth ने भी अपने बेटी को India Rose नाम दिया है.

इनके अलावा कनाडा की गायिका Sarah McLachlan, अमेरिकल सांग-राइटर Eric Benet, हॉलिवुड प्रोड्यूसर Harvey Weinstein और अमेरिकन एक्‍ट्रेस Marisol Nichols ने भी अपनी बेटियों को India नाम दिया है. खास बात है कि सभी ने अपनी बेटियों को India नाम दिया है जबकि किसी भी बेटे को यह नाम नहीं दिया है. ऐसे में यह मान लेना कि राहुल गांधी के ट्वीट में अंग्रेजी की गलती है, ये सही नहीं कहा जा सकता.

क्‍या कहता है अंग्रेजी भाषा का ग्रामर

JNU में इंग्लिश प्रोफेसर डॉ धनंजय सिंह कहते हैं, "वैसे तो दूसरे देशों में ऐसे संबोधन में it's का इस्तेमाल करते हैं, पर भारत के संदर्भ में ऐसा कोई नहीं करता. जबकि मेरे हिसाब से इट्स ही सही है. लेकिन अगर कोई her शब्द का इस्तेमाल करता भी तो है इसे भारत की मान्यताओं के हिसाब से लिया जाता है, जहां देश का स्त्रीकरण किया गया है, जो कि ग्रामर से इतर अलग ही बहस का विषय है."

DU के मैत्रेयी कॉलेज में अंग्रेजी की शिक्षिका डॉ सविता पाठक कहती हैं कि हमारे देश में दुनिया के दूसरे देशों से अलग ही मान्यता है. जहां दूसरे देशों में कंट्री को फादर लैंड कहते हैं, वहीं भारत में इसे मदर लैंड कहा जाता है. इस लिहाज से इंडिया यानी मदर इंडिया हुआ और मदर के साथ जब बोलना होगा कि इंडिया अपने फ्लाइंग सिख को याद कर रही है. तो यहां "अपने" के लिए her का इस्तेमाल सही माना जाएगा. वो दूसरा उदाहरण देते हुए बताती हैं कि जैसे patriot (देश भक्त) शब्द में patri का अर्थ पिता से है जिसका वृहद अर्थ कंट्री से लगाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है फिर भी यहां patriot शब्द चलन में है. इसलिए दूसरी भाषा के मामले में भारत में तमाम तरह के गड्ड-मड्ड देखने को मिलते हैं. इस हिसाब से भी इंडिया के साथ her के प्रयोग को गलत नहीं कहा जा सकता.

DU में इंग्लिश विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हिंदी में देश जहां मैस्कुलाइन यानी पुरुषवाचक है, वहीं कंट्री फेमिनिन यानी स्त्री सूचक है. इसका दूसरा पहलू इंडिया लिखते वक्त मदर इंडिया की धारणा है, इसलिए इसे गलत नहीं कहा जाएगा. वहीं अगर यहां इंडिया की जगह नेशन शब्द का इस्तेमाल होता तो his का प्रयोग उचित रहता, बाकी भारत माता के संदर्भ में her का इस्तेमाल गलत नहीं माना जाएगा.