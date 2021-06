PSEB 12th Exam 2021 Cancelled: पंजाब सरकार ने Covid-19 महामारी के खतरे के मद्देनज़र 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मंजूरी लेने के बाद यह फैसला लिया गया है.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) अब CBSE के पैटर्न के अनुसार रिजल्‍ट घोषित करेगा. सिंगला ने कहा, "परीक्षाओं पर निर्णय लेना भी समय की मांग थी क्योंकि छात्र और अभिभावक भी हायर एजुकेशन कोर्सेज़ में एडमिशन को लेकर चिंतित थे."

Keeping in mind the safety & well-being of our children during the prevailing pandemic, Punjab Govt has decided to cancel the class 12 exams for the 2020-2021 academic session.

The final results for the class 12th PSEB exams shall be announced as per the CBSE pattern. pic.twitter.com/3nF7l8PUzI