IIM Nagpur पहुंचे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, नए कैंपस का किया उद्घाटन, जानें खास बातें

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने रविवार (08 मई 2022) को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर (IIM Nagpur) के नए कैंपस का उद्घाटन किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य सुभाष देसाई भी मौजूद रहे.

महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दहेगांव मौजा, MIHA, नागपुर में आईआईएम नागपुर के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया. 600 छात्रों की क्षमता वाला यह नया कैंपस 132-एकड़ का है, जिसे अंदर और बाहर से खास तरह से डिजाइन किया गया है.

