NTA NEET 2021: नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्‍ट (NEET 2021) का आयोजन इसी माह 12 सितंबर को किया जाना है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कोरोना के खतरे को देखते हुए एग्‍जाम स्‍थगित किए थे और नई एग्‍जाम डेट 12 सितंबर की घोषणा की थी. हालांकि, छात्र एग्‍जाम की डेट से संतुष्‍ट नहीं हैं और लगातर परीक्षा अक्‍टूबर तक स्‍थगित करने की मांग उठा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि इस बार एग्‍जाम का पैटर्न भी बदला गया है जिसकी तैयारी का छात्रों को मौका नहीं मिला है. छात्र ट्विटर पर शिक्षामंत्री से एग्‍जाम स्‍थगित करने की मांग कर रहे हैं.

This is how we are feeling right now depressed helpless hopeless devastated giving up on everything like everything @dpradhanbjp you r hope for us,if any neet aspirant finalize decision in pic(suicide) its totally becoz of u sir u are responsible#shiftNEETUG21 #saveNEETaspirants pic.twitter.com/7iWfOUaMcs