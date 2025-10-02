scorecardresearch
 

ओडिशा: सब-इंस्पेक्टर एग्जाम में पेपर लीक की साजिश नाकाम, 117 लोग अरेस्ट

ओडिशा में पुलिस सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा में गड़बड़ी करने की साजिश रचने के आरोप में एक या दो नहीं 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें 114 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी थे.

सब इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर लीक की प्लानिंग में शामिल 117 लोग ओडिशा से गिरफ्तार (Photo - AI Generated)
ओडिशा में पुलिस सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक करने की प्लानिंग थी. इसे अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया. पेपर लीक करने की प्लानिंग के आरोप में 117 लोगों को पकड़ा गया. इनमें से 114 अभ्यर्थी थे. सभी को गंजम जिले से गिरफ्तार किया गया.ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) की ओर से  5 और 6 अक्टूबर को सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (लिखित) का आयोजन किया गया था.  

परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक करने और बड़े पैमाने पर कदाचार की योजना बना रहे एक पूरे रैकेट का पुलिस पर्दाफाश किया है. इस योजना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार किए गए 117 लोगों में से तीन एजेंट थे. 

117 लोगों को किया गया गिरफ्तार
पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए गए 114 उम्मीदवारों में से आठ महिलाएं थीं. बरहामपुर के एसपी सरवण विवेक एम ने बताया कि बीएनएस और ओडिशा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की विभिन्न धाराओं के तहत गोलांथरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

ओडिशा पुलिस ने एक बयान में कहा कि  परीक्षा से संबंधित कदाचार की सूचना मिलने के बाद, एक टीम ने आंध्र प्रदेश सीमा के पास तीन एसी स्लीपर बसों को रोका. जांच करने पर पता चला कि तीनों बसों में 117 यात्री सवार थे.

 इनमें से 114 लोगों ने सब-इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए आवेदन किया था. मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर, आगे की जांच की गई और पता चला कि सभी उम्मीदवार भुवनेश्वर से तीनों बसों में सवार हुए थे और विजयनगरम में एक अज्ञात स्थान की यात्रा पर थे.

पेपर लीक करने की थी योजना
बयान में कहा गया है ये सभी आगामी सब-इंस्पेक्टर परीक्षा में बाधा डालने के एक संगठित अपराध में शामिल थे. उनकी योजना विजयनगरम से गुप्त रूप से प्रश्नपत्र प्राप्त करने और परीक्षा देने के लिए भुवनेश्वर वापस आने की थी.

25-25 लाख रुपये में तय हुआ था सौदा 
इसके लिए, इच्छुक उम्मीदवारों ने 25-25 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार के हिसाब एजेंट को दिए थे. शुरुआत में 10 लाख रुपये और नौकरी पक्की होने पर अंततः 15 लाख रुपये की किश्तों में भुगतान करने पर सहमति जताई थी. पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि इस रैकेट में कई और एजेंट शामिल हैं.

ओपीआरबी ने मंगलवार को एक अधिसूचना में 5-6 अक्टूबर को होने वाली सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की थी. नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी.

