NVS Admit Card 2022: नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NVS Admit Card 2022: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने navodaya.gov.in पर NVS Non-Teaching Admit Card जारी कर दिया हैं. वे उम्मीदवार जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था वे अब एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट- navodaya.gov.in के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आवेदक नवोदय विद्यालय प्रवेश पत्र 2022 पर अपनी एग्जाम डेट , समय और स्थान चेक कर सकते हैं.

NVS Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये एडमिट कार्ड लिंक ' Link for downloading E-admit card for appearing in CBT i.r.o. various Non-Teaching posts under Direct Recruitment Drive- 2021-22' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कैंडिडेट अपनी लॉगइन डिटेल दर्ज करें.

स्टेप 4: अब कैंडिडेट के सामने उनका एडमिट कार्ड होगा. इसे डाउनलोड कर लें.

ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के पदों पर भर्ती के जरिए कुल 1925 रिक्तियों की घोषणा की गई थी. महिला स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लंबर और स्टेनोग्राफर के पद के लिए परीक्षा 8 मार्च, 2022 को होगी. 9 मार्च, 2022 को जूनियर सेकेट्रेड असिस्टेंट (जेएनवी कैडर) और लैब अटेंडेंट के लिए होगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें