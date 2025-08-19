NEET PG 2025 का रिजल्ट जारी, यहां देख सकते हैं परिणाम

NBEMS ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर सह पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर देख सकते हैं.

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-PG Result 2025) के नतीजे जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम जैसे स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स में सीटें सुरक्षित करने के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे.

बता दें कि नीट-पीजी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के 10(घ) के साथ पठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 61(2) के अनुसार विभिन्न MD/MS और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा के रूप में निर्धारित पात्रता-सह-रैंकिंग परीक्षा है.

नीट पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त, 2025 को एक ही पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई थी. परीक्षा में 200 मल्टीऑप्शनल सवाल पूछे गए थे, जिनमें हर सवाल के लिए केवल अंग्रेजी भाषा में 4 आंसर ऑप्शन थे. उम्मीदवारों को हर सवाल में दिए गए 4 ऑप्शन में से सही/सर्वोत्तम/सबसे उपयुक्त उत्तर देना था. परीक्षा के लिए 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था.

---- समाप्त ----