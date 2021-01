NEET PG 2021 Exam Date: 18 अप्रैल को होगी परीक्षा, देख लें ये जरूरी जानकारी

NBE NEET PG 2021 Exam Date: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्‍जामिनेशन (NBE) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET PG 2021) के लिए एग्‍जाम डेट की घोषणा कर दी है. NBE 18 अप्रैल को देशभर के सेंटर्स पर कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर परीक्षा का आयोजन करेगा. पहले यह परीक्षा 10 जनवरी को आयोजित की जानी थी मगर डेट्स आगे बढ़ा दी गई थीं.

NBE के अनुसार, "30 जून को या उससे पहले अपनी इंटर्नशिप पूरी करने वाले सभी छात्र पात्रता मानदंड को पूरा करने पर NEET-PG 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं." इससे पहले, NEET-PG परीक्षा 10 जनवरी को आयोजित की जाने वाली थी. पेपर में कुल 300 मल्टिपल च्‍वॉइस सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार को तीन घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा.

