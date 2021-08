NEET 2021: फिर स्थगित होगी नीट परीक्षा? सोशल मीडिया पर उठ रही ये मांग

NEET 2021 latest Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस साल 12 सितंबर को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) UG 2021 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसी बीच एक बार फिर नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में छात्र नीट 2021 स्थगित करने की अपील कर रहे हैं.

बता दें कि पहले कोरोना के कारण छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी लेकिन, इस बार परीक्षा रद्द करने की मांग का कुछ और कारण है. दरअसल, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है. ये परीक्षाएं अगस्त से लेकर सितंबर तक चलने वाली हैं. ऐसे में कई पेपर आसपास पड़ रहे हैं.

https://t.co/MjcB2vnWu5



Many exams are going to be held from 1st September to 25th September. Hence NEET UG should be postponed till October so that students can prepare well without any stress. #PostponeNEETUG @dpradhanbjp