IIT में पढ़ेंगे क्लास 1 से 5वीं के छात्र! 3 लाख करोड़ के खर्च से 15000 मॉडल स्कूल का प्लान तैयार

मोदी सरकार देश भर में 15000 मॉडल स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है. पीएम श्री स्कूल योजना (PM Shri School Yojana) के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में सरकार ने देश के हर एक ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का फैसला किया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने बताया कि यह फैसला एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

दरअसल, आईआईटी-भुवनेश्वर कैंपस में एक नए केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15000 मॉडल स्कूल की जानकारी दी. उन्होंने बताया इनमें 500 से ज्याजा स्कूल ओडिशा में ही खोले जाएंगे. ओडिशा में जल्द ही पांच और केंद्रीय विद्यालय होंगे.

Inaugurated a new Kendriya Vidyalaya at IIT Bhubaneswar campus. The school will play a key role in enhancing access to quality education and fulfilling regional aspirations. The KV at the prestigious @iitbbs will also provide a conducive environment to students to dream big. pic.twitter.com/9weZy57aj4