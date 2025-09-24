scorecardresearch
 

सरकार की प्रतियोगिता के लिए जल्द करें आवेदन, स्कूल के बच्चों को मिलेंगे एक करोड़ के इनाम!

शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए नई प्रतियोगिता लॉन्च की है. विजेताओं को सरकार की तरफ से एक करोड़ रुपये मिलेंगे.

प्रतियोगिता में विजेताओं को एक करोड़ के गिफ्ट दिए जाएंगे. (फोटो-ITG)
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ मिलकर इस साल ‘विकसित भारत बिल्डाथॉन’ प्रतियोगिता शुरू की है. इसका उद्देशय देश के विकास में छात्रों की रचनात्मक सोच और उनके इनोवेशन को सेलिब्रेट करना है. 

6 लाख स्कूलों के बच्चे ले सकते हैं भाग

इस बिल्डाथॉन में देशभर के स्कूली बच्चों को वोकल फॉर लोकल,आत्मनिर्भर भारत,स्वदेशी और समृद्धि जैसे विषयों पर अपने आइडिया पेश करने, डिजाइन बनाने और प्रोटोटाइप तैयार करने होंगे. कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले करीब 6 लाख स्‍कूलों के 12 करोड़ छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं.

अब तक का सबसे बड़ा हैकाथॉन

धर्मेंद्र प्रधान ने इसे अब तक का सबसे बड़ा हैकाथॉन बताया. प्रतियोगिता लांच करते हुए उन्होनें कहा कि इस बिल्डाथॉन के जरिए हम छात्रों के इनोवेशन को सेलिब्रेट करेंगे और देश के विकास में रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा. उन्होनें इस प्रतियोगिता के जरिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने की उम्मीद भी जताई.

कब होगी प्रतियोगिता?

भाग लेने के लिए इच्छुक छात्रों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन विकसित भारत पोर्टल https://vbb.mic.gov.in/ पर 23 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हो सकेंगे. इसके बाद प्रतियोगिता की तैयारी के लिए स्कूलों को 6 से 13 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा. फिर छात्रों को पोर्टल पर अपने आइडिया और प्रोटोटाइप सबमिट करने होंगे.

एक हजार से ज्यादा विजेता होंगे सम्मानित

मुख्य प्रतियोगिता ‘लाइव सिंक्रोनाइज्ड इनोवेशन इवेंट’ का आयोजन 13 अक्टूबर 2025 को सभी स्कूलों में एक साथ होगा. इसके बाद छात्र 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अपनी फाइनल एंट्री सबमिट कर सकते हैं, जिनका मूल्यांकन 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा. बिल्डाथॉन विजेताओं का नाम जनवरी 2026 में पोर्टल पर घोषित किया जाएगा. 1,000 से ज्यादा विजेताओं को एक करोड़ रुपए इनाम में मिलेंगे.

इस प्रतियोगिता में 10 नेशनल लेवल, 100 स्टेट लेवल और 1,000 डिस्ट्रिक्ट लेवल के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा.

पहले भी आयोजित हुई हैं प्रतियोगिताएं

इससे पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा साल 2024 में स्कूल इनोवेन मैराथन का सफल आयोजन हुआ था. स्कूल इनोवेशन मैराथन के दौरान स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम (एसआईपी) और स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्शिप प्रोग्राम (एसईपी) के साथ-साथ अटल टिंकरिंग लैब्स से कईं पेटेंट और स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई.

