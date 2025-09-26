ये डरावनी आंखें...मेट्रो में महिला को 15 मिनट तक घूरता रहा शख्स, सहम जाने वाला है वीडियो

आज के समाज में पब्लिक प्लेस पर महिलाओं को घूरना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह आम समस्या बन चुकी है. चाहे यह मेट्रो हो, बस, बाजार या सड़क. महिलाएं अक्सर इस असहज स्थिति का सामना करती हैं. ऐसी घटनाएं केवल महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराती हैं, बल्कि समाज में लैंगिक असमानता और असम्मान की तस्वीर पेश करती हैं.

भारत में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई कानून बने हुए हैं. इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा के लिए निर्देश और नियम भी हैं, लेकिन लोगों के बीच इस कानून का डर नजर नहीं आता है. यह बात वायरल हो रही इस वीडियो से पता चलती है.

मेट्रो में महिला को 15 मिनट तक घूरता रहा शख्स

दिल्ली मेट्रो में शख्स एक महिला को लगातार घूर रहा था. जब महिला को अजीब लगा तो उसने यह वाक्य कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शख्स इतनी बुरी तरह महिला को घूर रहा जिसे देखकर ही कोई सहम जाए. एक पल के लिए भी शख्स ने अपनी नजरे नहीं हटाई हैं. सोशल पर लोग इस वीडियो पर तरह-तरह से रिएक्ट कर रहे हैं.

रेडिट के r/Delhi पर शेयर किया गया एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक महिला यात्री ने दिल्ली मेट्रो में एक आदमी को घूरते हुए रिकॉर्ड किया है. वीडियो शेयर करते हुए महिला ने कैप्शन में लिखा, "क्रीप क्रीप क्रीप क्रीप." शुरुआत में आदमी द्वारा महिला को लगभग 15 मिनट तक घूरता है. इसके बाद गुस्से में महिला भी उसे घूरकर देखती है ताकि शख्स को लगे कि महिला को पता चल गया है कि वो इसे घूर रहा है. लेकिन शख्स ने नज़रें नहीं हटाईं. इसके बाद लड़की कहती है कि आपको कोई दिक्कत है, इसपर बात पर शख्स ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो.

महिला ने पोस्ट में लिखा, "यह आदमी लगातार 15 मिनट तक मुझे घूरता रहा, इसलिए मैं भी उसे घूरती रही, जब तक कि मैं इतनी असहज नहीं हो गई कि मुझे अपना कैमरा निकालकर उससे भिड़ना पड़ा." इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएx आ रही हैं. कई यूज़र्स ने महिला के साथ सहानुभूति जताई और उस आदमी के व्यवहार की निंदा की.

ऐसी घटनाएं महिला को डराती हैं

एक कमेंट में लिखा था, "ये डरावनी निगाहें. आप उन्हें यह बताने के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं कि आप उन्हें मेरे कपड़ों को घूरते हुए देख सकते हैं, लेकिन वे फिर भी आपको घूरेंगे. कुछ बेशर्म मर्द. खुशी है कि आपने उन्हें आवाज़ दी." एक और यूजर ने सहमति जताते हुए लिखा, "हां, उन्हें घूरने के बाद भी उन्हें देखते रहने की हिम्मत, ताकि उन्हें पता चले कि आप जानते हैं कि वे देख रहे हैं." दूसरी ओर, रेडिट पर लोगों ने यात्रियों को सलाह दी कि वे हमेशा महिला कोच में ही बैठें, ताकि वे ऐसी असहज परिस्थितियों से बच सकें. कई टिप्पणियों में यह भी बताया गया कि कैसे ऐसी घटनाएं महिलाओं को डराती हैं और एक साधारण मेट्रो यात्रा को भी असहज अनुभव में बदल देती हैं.

