Maharashtra Exam 2021: कोरोना संकट के बीच स्थगित हुई स्कॉलरशिप परीक्षा, देखें नोटिस

Maharashtra Scholarship Exam 2021: महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल (MSCE) ने राज्य में जारी कोरोना संकट के बीच कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की स्कॉलरशिप परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है. महाराष्ट्र स्कॉलरशिप परीक्षा (Maharashtra Scholarship Exam 2021) का आयोजन 23 मई को किया जाना था, जिसे अब टाल दिया गया है.

वहीं, कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए प्री-हायर सेकेंडरी स्कॉलरशिप परीक्षा और कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए प्री-सेकेंडरी स्कॉलरशिप परीक्षा की नई तारीखों का अभी ऐसान नहीं किया गया है. राज्य की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने अपने आधिकारिक ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है.

महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए 23 मई, 2021 को आयोजित होने वाली प्री हायर सेकेंडरी स्कॉलरशिप परीक्षा (कक्षा 5वीं) और प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप परीक्षा (कक्षा 8वीं) को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.

महाराष्ट्र के 47,612 स्कूलों के कुल 6,32,478 स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप एग्जाम 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. जिनमें 3,88,335 स्टूडेंट्स कक्षा 5वीं और 2,44,143 स्टूडेंट्स कक्षा 8वीं के हैं.

Across the state, 47,612 schools have registered for the exams while a total of 6,32,478 students have applied. 3,88,335 class V & 2,44,143 class VIII have applied for the exams. Health & safety of our students is of utmost importance for us.