Maharashtra School Reopen: महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने राज्‍य में स्‍कूल फिर से खोलने के निर्देश दिए हैं. राज्‍य में कम होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब स्‍कूलों में ऑफलाइन क्‍लासेज़ शुरू करने की अनुमति दी जा रही है. शिक्षामंत्री ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 5 से 12 तक के लिए स्कूल 04 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे.

Based on detailed deliberations with the paediatric task force, all stakeholders & guidance of @CMOMaharashtra,SOPs for school reopenings have been further strengthened. Schools can restart physical classes for Std 5-12th in rural areas & Std 8-12th in urban areas from October 4 pic.twitter.com/KWKocMMvep