Military Training In Maharashtra Schools: कक्षा 1 से स्कूली छात्रों को दी जाएगी मिलिट्री ट्रेनिंग, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान

महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 1 से ही छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उनमें बचपन से ही देशभक्ति, अनुशासन और रोज़ाना शारीरिक व्यायाम की आदत विकसित की जा सके.

In Maharashtra, Basic military training for students starting from Class 1 (Photo: School Education Minister: Dada Bhuse)