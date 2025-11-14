scorecardresearch
 

19वीं मंजिल से कूदी कक्षा 6 की छात्रा, खराब रिजल्ट से थी परेशान

महाराष्ट्र में कक्षा 6 की छात्रा ने 19वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. परिजनों का कहना है कि वह परीक्षा में कम अंक आने से तनाव में थी.

रिजल्ट खराब होने से परेशान थी छात्रा (Photo - AI Generated)
रिजल्ट खराब होने से परेशान थी छात्रा (Photo - AI Generated)

महाराष्ट्र के ठाणे में कक्षा 6 की एक छात्रा ने 19वीं मंजिल से छलांग लगा दी. बताया जाता है कि वह अपने खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और कम अंकों से परेशान थी. इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसकी जान चली गई. वह अपने परिवार के साथ 19वीं मंजिल पर रहती थी.  

एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि लड़की 14 साल की थी. यह घटना गुरुवार की है. लड़की का परिवार कल्याण पश्चिम इलाके में एक बिल्डिंग में 19वीं मंजिल पर रहता है. बच्ची ने वहीं से छलांग लगाई थी. 

मां और दादी के साथ रहती थी बच्ची
छात्रा अपनी मां, दादी और बहन के साथ रहती थी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस रिपोर्टों से पता चलता है कि नियमित पढ़ाई के बावजूद अपने अंकों में सुधार न कर पाने के कारण वह काफी तनाव में थी.

दिवाली से पहले की परीक्षा में आए थे कम अंक
पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों से बात करने के बाद बताया कि हाल ही में दिवाली से पहले की परीक्षाओं में उसे मिले कम अंकों और शिक्षकों द्वारा लगातार बेहतर करने की सलाह ने उसकी चिंता बढ़ा दी थी.

फ्लैट की खिड़की से लड़की ने लगाई थी छलांग
कथित तौर पर वह अपने फ्लैट की खिड़की से कूद गई और नीचे खड़े एक दोपहिया वाहन से टकरा गई. अधिकारी ने बताया कि किशोरी को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अधिकारी ने बताया कि खड़कपाड़ा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

