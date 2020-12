Board Exam 2021 Dates: देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच, केरल सरकार ने 17 मार्च से SSLC, HSC (कक्षा 10 और 12) दोनों की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है. एजेंसी के मुताबि‍क बोर्ड परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होंगी और 30 मार्च 2021 तक जारी रहेंगी. महामारी के कारण, अन्य सभी कक्षाओं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा. इसके अलावा, स्‍कूल और प्रोफेश्‍नल इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रिकल्‍चर, मत्स्य और अन्‍य कॉलेज राज्‍य में जनवरी से फिर से खुलेंगे.

इस साल, महामारी के कारण बोर्ड परीक्षा प्रभावित हुई थी जिसके बाद कई पेपर मई में आयोजित किए गए थे और रिजल्‍ट जून में जारी किए गए थे. परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्‍येक विषय में 100 अंकों में से 35 नंबर स्‍कोर करने होंगे. विज्ञान विषय के लिए, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा शामिल है, पास करने के लिए न्यूनतम अंक 75 में से 20 और प्रैक्टिकल में 25 में से 15 नंबर हैं.

Kerala: A high-level meeting chaired by CM has been decided to conduct the SSLC examination and the Higher Secondary and Vocational Higher Secondary second year examinations from March 17 to 30, 2021, in strict compliance with COVID-19 norms