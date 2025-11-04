JNU छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी, जानिए मुकाबले में कौन-कौन से चेहरे, किसका पलड़ा भारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनावों के लिए मंगलवार को मतदान जारी है. छात्र नए केंद्रीय पैनल और परिसर के स्कूलों के लिए पार्षदों का चुनाव करने के लिए मतदान कर रहे हैं. मतदान सुबह 9 बजे शुरू हुआ और शाम 5.30 बजे तक चलेगा, जिसमें दोपहर 1 बजे से 2.30 बजे तक का ब्रेक होगा. चुनाव समिति के अनुसार, मतगणना रात 9 बजे शुरू होगी और अंतिम परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

दो चरणों में होगा चुनाव

इस साल का चुनाव दो चरणों में होगा, जिसमें लेफ्ट यूनिटी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के बीच कड़ा मुकाबला होगा. पिछले साल, वामपंथी समूहों ने केंद्रीय पैनल के चार में से तीन पदों पर कब्ज़ा जमाया था, जबकि ABVP ने संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल करके लगभग एक दशक पुराना सिलसिला तोड़ दिया था. इस बार, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (DSF) के गठबंधन, लेफ्ट यूनिटी ने अदिति मिश्रा (अध्यक्ष), किझाकूट गोपिका बाबू (उपाध्यक्ष), सुनील यादव (महासचिव) और दानिश अली (संयुक्त सचिव) को मैदान में उतारा है. ABVP ने विकास पटेल (अध्यक्ष), तान्या कुमारी (उपाध्यक्ष), राजेश्वर कांत दुबे (महासचिव) और अनुज (संयुक्त सचिव) को उम्मीदवार बनाया है.

दोनों पक्षों के तीखे भाषण और लगे जोरदार नारे

चुनाव मैदान में अन्य संगठनों में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई), प्रगतिशील छात्र संघ (पीएसए), दिशा छात्र संगठन (डीएसओ) और कई स्वतंत्र उम्मीदवार शामिल हैं. रविवार देर रात हुई बहुप्रतीक्षित राष्ट्रपति पद की बहस में दोनों पक्षों की ओर से तीखे भाषण और जोरदार नारे लगे. स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़ की पीएचडी स्कॉलर और वामपंथी पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अदिति मिश्रा ने अपने भाषण की शुरुआत फिलिस्तीन, कश्मीर के राज्य के दर्जे, लद्दाख के पर्यावरण और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए एकजुटता के बयानों से की.

महिलाओं को दी गई प्राथमिकता

अध्यक्ष पद के लिए विकास पटेल, उपाध्यक्ष पद के लिए तान्या कुमारी, सचिव पद के लिए राजेश्वर कांत दुबे एवं संयुक्त सचिव पद के लिए अनुज डमारा को अभाविप ने अपना प्रत्याशी नामित किया है. इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के 16 स्कूलों और विभिन्न संयुक्त केंद्रों के 42 काउंसलर पदों के लिए और IC के तीन पदों के लिए भी अभाविप ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है.

अभाविप ने इस में अपने तीन प्रत्याशी मनीषा डाबला, कनिष्क गौर और प्रतिष्ठा को मैदान में उतारा है. अभाविप(अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) इस चुनाव में अभाविप द्वारा छात्रसंघ में रहते हुए किए गए कार्यों और जेएनयू परिसर के आधारभूत ढांचे के सुधार, महिला सुरक्षा, सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और एक सक्रिय और उत्तरदायी छात्रसंघ के गठन जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर जेएनयू के विद्यार्थियों के बीच पहुंचेगी.

सेंट्रल पैनल के उम्मीदवार

अध्यक्ष: विकास पटेल

परिचय: विकास पटेल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के निवासी हैं. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से कोरियन भाषा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. वर्तमान में वे जेएनयू में पीएच.डी. के तृतीय वर्ष के रिसर्चर हैं. विकास राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं. विकास वर्ष 2014 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. उन्होंने 2016 और 2017 में स्कूल ऑफ लैंग्वेज से काउंसलर पद के लिए चुनाव लड़ा था. वे पूर्व में एबीवीपी, जेएनयू इकाई मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं और वर्तमान में जेएनयू विभाग संयोजक एवं प्रदेश सह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं.

उपाध्यक्ष: तान्या कुमारी

परिचय: तान्या कुमारी मूलतः बिहार के मुंगेर जिले की निवासी हैं और एक ग्रामीण परिवेश से आती हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से दर्शनशास्त्र में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है. इसके पश्चात इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की. वर्तमान में, इसी केंद्र से समाजशास्त्र विषय में पीएच.डी. शोधार्थी हैं. तान्या वर्ष 2019 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं. वर्ष 2024 में उन्होंने एबीवीपी के उम्मीदवार के रूप में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से काउंसलर पद हेतु चुनाव लड़ा था. वे एक उत्कृष्ट वक्ता और लेखिका हैं, और बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को गर्व के साथ अभिव्यक्त करती हैं.

सचिव: राजेश्वर कांत दुबे

परिचय: राजेश्वर कांत दुबे मूलतः गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज के सेंटर ऑफ रशियन स्टडीज से अपनी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण की है. वर्तमान में वे सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, जेएनयू में शोधार्थी हैं. राजेश्वर रूस के सोची शहर में आयोजित विश्व युवा महोत्सव में भारतीय सांस्कृतिक राजदूत के रूप में शामिल हुए थे. पूर्व में वे राष्ट्रीय सेवा योजना , जेएनयू के सक्रिय सदस्य रहे हैं.

संयुक्त सचिव: अनुज

परिचय: हरियाणा के जींद जिले के निवासी हैं. इनकी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है. अनुज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बी.एड. की पढ़ाई पूर्ण की है. उन्होंने CTET, HTET एवं JRF परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं. वर्तमान में अनुज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में भौतिकी विषय के शोध छात्र हैं.

16 स्कूलों में से दो स्कूलों में अभाविप के काउंसलर प्रत्याशियों ने निर्विरोध विजय प्राप्त की है. स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़ से आयुषी बजाज और हिमांशु और स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्युलर मेडिसिन से गोवर्धन सिंह ने बिना किसी विरोधी प्रत्याशी के जीत दर्ज की है. यह अभाविप के प्रति छात्रों के गहरे विश्वास और संगठन की बढ़ती स्वीकृति का प्रतीक है.



