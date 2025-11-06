JNU Election Result Live: अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की आदिति मिश्रा आगे, इस पद ABVP ने किया खेल

जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) पिछले मंगलवार को संपन्न हुआ था. तय कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह से मतगणना जारी है. इस बार भी चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), एनएसयूआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) के उम्मीदवार मैदान में हैं.

अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति आगे

प्रेसिडेंट पद के लिए लेफ्ट से आदिति मिश्रा आगे चल रही हैं. इन्हें अबतक 1230 वोट मिले हैं. वहीं एबीवीपी से विकास पटेल 1020 मतों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. पीएसए की शिंदे विजयालक्ष्मी 818 वोट के साथ तीसरे स्थान पर, एनएसयूआई के विकास को अब तक 299 वोट मिले हैं. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अंगद सिंह को 125, बीएपीएसए के राज रतन राजौरिया को 157 और शिर्वासवा इंदू को 51 वोट मिले हैं.

अध्यक्ष पद के रुझान

अदिति मिश्रा (लेफ्ट): 1230

विकास पटेल (एबीवीपी): 1020

शिंदे विजयलक्ष्मी (पीएसए): 818

विकास (एनएसयूआई): 299

अंगद सिंह (इंडिपेंडेंट ): 125

राज रतन राजौरिया (बाप्सा): 157

अब तक की गिनती में अध्यक्ष पद के लिए नोटा में 97 वोट मिले हैं. 30 ब्लैंक मतपत्र हैं और 40 इनवैलिड बैलेट पाए गए हैं.

उपाध्यक्ष पद पर भी लेफ्ट की बढ़त

वोटो की शुरुआती गिनती में उपाध्यक्ष पद पर भी लेफ्ट ने बढ़त बनाई हुई है. लेफ्ट की के गोपिका 1911 वोटों से सबसे ऊपर हैं. इनके बाद विद्यार्थी परिषद की तान्या कुमारी 1224 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं एनएसयूआई के शेख शाहनवाज 331 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

उपाध्यक्ष पद के रुझान

के गोपिका (लेफ्ट ): 1911

तान्या कुमारी (एबीवीपी): 1224

शेख शाहनवाज (एनएसयूआई): 331

Nota 276

Blank 73

Invalid 28

इस पद पर ABVP आगे

जेएनएसयू चुनाव को लेकर जारी मतगणना में जेनरल सेक्रेट्री के पद पर एबीवीपी ने बढ़त बनाई हुई है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राजेश्वर कांत दुबे 1286 मतों से आगे चल रहे हैं. वहीं लेफ्ट के सुनील यादव 1228 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. बीएपीएसए के शोएब खान 523 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. एनएसयूआई की प्रीति को अब तक 304 वोट मिले हैं. एआईएसएप के गोपी कृष्णन यू को 177 मत मिले हैं.

जनरल सेक्रेटरी पद के रुझान

राजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी): 1286

सुनील यादव (लेफ्ट): 1228

शोएब खान (बाप्सा): 523

प्रीति (एनएसयूआई): 304

गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ): 177

Nota 197

Blank 55

Invalid 33

संयुक्त सचिव के लिए लेफ्ट के दानिश आगे

संयुक्त सचिव पद के लिए वोटों की गिनती में लेफ्ट के दानिश अली 1308 मतों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं. वहीं एबीवीपी के अंजू डमारा 1262 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं एनएसयूआई के कुलदीप ओझा को अबतक 137 वोट मिले हैं.

ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के रुझान

दानिश अली (लेफ्ट): 1308

अनुज दमारा (एबीवीपी): 1262

रवि राज (सीआरजेडी): 601

मनमोहन मित्रुका (पीडीएसयू): 249

कुलदीप ओझा (एनएसयूआई): 137Nota 171

Blank 49

Invalid 27

