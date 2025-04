JEE Mains April Exam Result: क्या आज जारी होगा जेईई मेन्स सेशन-2 का रिजल्ट? जान लें क्या है चेक करने का तरीका

JEE Mains April Exam Result: इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन 2025 के सत्र 2 का परिणाम और फाइनल आंसर की (उत्तर कुंजी) आज, 17 अप्रैल को जारी होने की संभावना है. यह जानकारी जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर सूचना विवरणिका के माध्यम से दी गई है.

Advertisement

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main का सत्र 2 इस साल 4 से 9 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित किया था. अब छात्र बेसब्री से अपने स्कोर और रैंक जानने का इंतजार कर रहे हैं. एक बार रिजल्ट जारी हो जाने के बाद, छात्र वेबसाइट से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी ऑल इंडिया रैंक (AIR), कट-ऑफ मार्क्स, और स्टेट टॉपर्स की जानकारी देख सकेंगे. NTA द्वारा JEE Main सत्र 2 के रिजल्ट के साथ-साथ कट-ऑफ मार्क्स भी घोषित किए जाएंगे. यह कट-ऑफ उन छात्रों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो JEE Advanced 2025 के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं.

सत्र 2 की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी होने के बाद कई छात्रों, अभिभावकों और शैक्षिक विशेषज्ञों ने उत्तरों में गड़बड़ी, गलत ढंग से दर्ज किए गए जवाब और रिक्त प्रतिक्रिया पत्रकों को लेकर आपत्ति जताई थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इन मुद्दों को लेकर काफी चर्चा हुई थी. इस पर NTA ने सफाई दी है कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित करता है. एजेंसी ने छात्रों से अपील की है कि वे अफवाहों या भ्रामक रिपोर्टों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें.

Advertisement

How to Check Scorecard on jeemain.nta.nic.in: आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट:

Step 1: सबसे पहले एनटीए जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं.

Step 2: इसके बाद, होम पेज पर उपलब्ध जेईई मेन्स रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

Step 4: आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

Step 5: परिणाम जांचें और पेज डाउनलोड करें.

Step 6: आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

JEE Main 2025 सेशन 2 की परीक्षा का आयोजन 2, 3, 4 और 7 अप्रैल को दो शिफ्टों में किया गया था. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक हुई. वहीं, 8 अप्रैल को परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी, जिसका समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहा.

पेपर 2A (B.Arch) और पेपर 2B (B.Planning) की परीक्षा एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संपन्न हुई. JEE Main 2025 के सेशन 2 के पेपर 1 के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी 11 अप्रैल 2025 को जारी की गई थी. इस उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2025 थी