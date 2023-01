JEE Main Clash with Bihar Board: जेईई मेन परीक्षा को लेकर छात्रों की परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही है. NTA ने जेईई मेन परीक्षा के लिए एग्‍जाम इंटीमेशन स्लिप जारी की है, जिसके साथ ही एग्‍जाम का रिवाइज्‍ड शेड्यूल भी जारी किया है. नये शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा अब 01 फरवरी तक जारी रहेंगी. ऐसे में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्‍टूडेंट्स के सामने डेट क्‍लैश की समस्‍या आ गई है. बता दें कि बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के एग्‍जाम 01 फरवरी से शुरू होने वाले हैं.

01 फरवरी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का गणित का पेपर है. इसी दिन कई छात्रों की जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा भी है. परीक्षार्थी डेट क्लैश की दिक्‍कत के चलते NTA से जेईई एग्‍जाम रीशेड्यूल करने की मांग उठा रहे हैं.

Sir, on the event of 1st Feb 2023,I have to face both Bihar board examination and JEE main examination. If this both exam will held together then how I can handle? pic.twitter.com/YMu1kCwAho