JEE Main 2026: जेईई मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी एडवाइजरी, यहां करें चेक

JEE Main 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने JEE Main 2026 को लेकर नई जानकारी दी है. यह परीक्षा दो सत्रों में होगी – जनवरी 2026 और अप्रैल 2026. पहले सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर 2025 में वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर शुरू होंगे. एनटीए ने छात्रों से सुझाव दिया है कि आवेदन करने से पहले अपने जरूरी डॉक्यूमेंट चेक और अपडेट कर लें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो. अगर आप किसी श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं, तो प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए. एनटीए ने चेतावनी दी है कि अगर दस्तावेज गलत होंगे, तो आवेदन रद्द हो सकता है या बाद में परेशानी हो सकती है.

दो सत्रों में होगी परीक्षा

एनटीए जेईई मेन 2026 की परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी. पहला सत्र जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा. दूसरा सत्र अप्रैल 2026 में निर्धारित किया जाएगा.

कहां से करेंगे पंजीकरण

ऑनलाइन आवेदन पत्र/पंजीकरण लिंक एनटीए द्वारा आधिकारिक जेईई मेन वेबसाइट, यानी jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा.

कौन-कौन से दस्तावेज अपडेट होने चाहिए

आधार कार्ड:

नाम, जन्मतिथि (कक्षा 10 के प्रमाण पत्र के अनुसार), फोटो, पता और पिता का नाम सही होना चाहिए.

यूडीआईडी कार्ड (विकलांग उम्मीदवारों के लिए):

श्रेणी प्रमाण पत्र (EWS/SC/ST/OBC)

उम्मीदवारों को सलाह

अपने दस्तावेज अभी चेक कर लें और अपडेट कर लें.

आवेदन शुरू होने के समय आखिरी मिनट में तनाव से बचेंगे.

सबसे लेटेस्ट नोटिस और तारीखों के लिए वेबसाइट nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in पर नियमित रूप से देखें.

क्यों जरूरी है यह तैयारी?

JEE Main NIT, IIIT और अन्य केंद्रीय तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश का रास्ता है.

यह IIT में प्रवेश के लिए JEE Advanced की योग्यता परीक्षा भी है.

Advertisement

जेईई मेन के लिए पंजीकरण कैसे करना होगा?

आधिकारिक वेबसइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होम पेज पर जेईई मेन सत्र 1 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.

अगली विंडो पर, संपर्क विवरण और अन्य जानकारी दर्ज करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.

तस्वीरें और सिग्नेचर अपलोड करें.

---- समाप्त ----