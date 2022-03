CBSE Term 2, JEE Main 2022: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 01 मार्च को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main 2022) के लिए शेड्यूल की घोषणा की है, जिसके अनुसार इस साल परीक्षा के दो सत्र 16 अप्रैल से 21 अप्रैल और 24 मई से 29 मई तक होने हैं. इसके बाद से ही छात्रों ने सोशल मीडिया पर एग्‍जाम की डेट में बदलाव करने की मांग उठानी शुरू कर दी है.

बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की टर्म 2 परीक्षा JEE Main 2022 सेशन 1 के चार दिन बाद यानी 26 अप्रैल से शुरू होगी. ऐसे में छात्रों का कहना है कि दोनो परीक्षाएं दे रहे छात्रों पर काफी दबाव होगा. बोर्ड एग्‍जाम की तैयारी के लिए पर्याप्‍त समय मिलना चाहिए इसलिए सेशन 1 JEE Main परीक्षा को स्‍थगित किया जाना चाहिए.

Both the attempts of JEE Main sandwich Term-2 which leaves no scope for improvisation as Boards are imp as well. Even in 2019 there was a gap of more than 2 months b/w the 2 attempt, now we only have 1 month gap with board in b/w them. This is totally unfair #PostponeJEEMain2022

@DG_NTA @EduMinOfIndia#PostponeJEEMain2022 The 2022 batch has suffered the most, we've been studying online for 2 years with bare minimum motivation and NTA and CBSE are bent upon making life more miserable for our batch.

केवल CBSE ही नहीं, कई अन्य केंद्रीय और राज्य बोर्ड मार्च-अप्रैल में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेंगे. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) सेमेस्टर 2 परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू होंगी. छात्र बोर्ड परीक्षा और JEE एग्‍जाम की तैयारी के लिए पर्याप्‍त समय की मांग कर रहे हैं.