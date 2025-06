India Today Survey: ये है भारत के बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ टॉप 10 कॉलेज, यहां चेक करें रैंकिंग

Advertisement

India Today Best College Survey 2025: इंडिया टुडे ग्रुप के बेस्ट कॉलेज 2025 सर्वेक्षण द्वारा किसी भी विषय के लिए 2025 रैंकिंग पर भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की लिस्ट यहां दी गई है. इस लिस्ट में देश के बेस्ट मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, फैशन डिजाइनिंग सहित कई बेस्ट टॉप 10 कॉलेजों की लिस्ट जारी की गई है. चलिए जानते हैं.

Top Engineering Colleges in India 2025

1. . भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (Indian Institute of Technology Bombay) (IIT Bombay)

2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ( Indian Institute of Technology Delhi) (IIT Delhi)

3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur)

4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (Indian Institute of Technology Kharagpur) (IIT Kharagpur)

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी( Indian Institute of Technology Guwahati) (IIT Guwahati)

6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की( Indian Institute of Technology Roorkee) (IIT Roorkee)

Advertisement

7. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी (Birla Institute of Technology and Science Pilani) (BITS Pilani)

8. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Netaji Subhas University of Technology)

9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर (Indian Institute of Technology Gandhinagar) (IIT Gandhinagar))

10. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Delhi Technological University (DTU))

Top Medical Colleges in India 2025

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (All India Institute of Medical Sciences, New Delhi)

2. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (Christian Medical College & Hospital)

3. सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे (Armed Forces Medical College, Pune)

4. मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (Maulana Azad Medical College)

5. जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research)

6. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (King George’s Medical University)

7. आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University)

8. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज ( University College of Medical Sciences)

9. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली (Lady Hardinge Medical College, New Delhi)

10. सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम अस्पताल (Seth GS Medical College & KEM Hospital)

Top Law Colleges in India 2025

1. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (National Law School of India University)

2.पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (The West Bengal National University of Juridical Sciences)

Advertisement

3. गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (Gujarat National Law University)

4. राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल (National Law Institute University Bhopal)

5. हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (Hidayatullah National Law University)

6. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे (Symbiosis Law School, Pune)

7. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा (National Law University Odisha)

8. डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ ( Dr Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow)

9. लॉयड लॉ कॉलेज (Lloyd Law College)

10. आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे (ILS Law College, Pune)

Top Fashion Design Colleges in India 2025

1. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली (National Institute of Fashion Technology (NIFT), New Delhi)

2. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), बेंगलुरु (National Institute of Fashion Technology (NIFT), Bengaluru)

3. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), मुंबई (National Institute of Fashion Technology (NIFT), Mumbai)

4. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), हैदराबाद (National Institute of Fashion Technology (NIFT), Hyderabad)

5. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), चेन्नई (National Institute of Fashion Technology (NIFT), Chennai)

6. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), पटना (National Institute of Fashion Technology (NIFT), Patna)

7. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), गांधीनगर (National Institute of Fashion Technology (NIFT), Gandhinagar)

8. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), कोलकाता (National Institute of Fashion Technology (NIFT), Kolkata)



9. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), जोधपुर (National Institute of Fashion Technology (NIFT), Jodhpur)

Advertisement

10. पर्ल एकेडमी, नई दिल्ली (Pearl Academy, New Delhi)



Top Hotel Management Colleges in India 2025

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, पूसा (Institute of Hotel Management, Catering & Nutrition, Pusa)

वेलकमग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन (Welcomgroup Graduate School of Hotel Administration)

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, मुंबई (Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Mumbai)

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हैदराबाद (Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition, Hyderabad)

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, बैंगलोर (Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bangalore)

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, चेन्नई (Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Chennai)

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, लखनऊ (Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Lucknow)

बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (Banarsidas Chandiwala Institute of Hotel Management & Catering Technology)

आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (Army Institute of Hotel Management & Catering Technology)

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, गुरदासपुर (Institute of Hotel Management Catering & Nutrition, Gurdaspur)

Top Mass Communication Colleges in India 2025

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) (Indian Institute of Mass Communication (IIMC))

Advertisement

मीडिया एवं संचार अध्ययन विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (Department of Media and Communication Studies, Savitribai Phule Pune University)

सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन (Symbiosis Institute of Media & Communication)

मणिपाल संचार संस्थान (Manipal Institute of Communication)

जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस (Xavier Institute of Communications)

मीडिया अध्ययन विभाग, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी (मान्य) (Department of Media Studies, Christ University (deemed))

एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, नोएडा (Amity School of Communication, Noida)

मनोरमा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन (MASCOM) (Manorama School of Communication (MASCOM))

किशनचंद चेलाराम कॉलेज (Kishinchand Chellaram College)

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication)

hitecture, Aligarh Muslim University)