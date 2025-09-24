scorecardresearch
 

ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद स्कूली बच्चों को झूठ पढ़ा रहा पाकिस्तान... फैला रहा ये भ्रम

मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ. भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की तरफ से ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं. यह संघर्ष कई दिनों तक चला और इस दौरान पाकिस्तानी की तरफ से कई झूठी अफवाहें भी फैलाई गईं. पाकिस्तान ने इस घटना का एक संस्करण अपनी स्कूली किताबों में छापा है और यह संस्करण सच्चाई से एकदम परे है.

पाकिस्तान ने स्कूली किताबों में लिखा है उसने भारत से युद्ध जीत लिया है. (Photo: ITG)
ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारने के बाद, पाकिस्तान लगातार भ्रम फैला रहा है और अब इन झूठों को पाकिस्तानी स्कूलों के सिलेबस में शामिल कर दिया गया है. दरअसल, पाकिस्तान की स्कूली किताबों में मई में भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर कुछ जानकारी शामिल की गई हैं, जिसके जरिए बच्चों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है. नए सिलेबस में पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई से जुड़े 4 झूठ शामिल किए हैं, और झूठ फैला रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत को जवाब दिया. पाकिस्तान ने किताबों में लिखा कि भारत ने हमला शुरू किया था और युद्ध पूरी तरह पाकिस्तान ने जीता है. 

किताबों युद्ध को लेकर झूठ फैला रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तानी के स्कूल में युद्ध को लेकर झूठी कहानी पढ़ाई जा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसी तर्क और दृष्टिकोण से इसे पढ़ें. इसका मतलब है कि वह इतिहास को अपने हिसाब से लिखना चाहता है. पाकिस्तान की पाठ्यपुस्तकों में कई मनगढ़ंत कहानिया हैं. पहली ये कि भारत ने युद्ध भड़काया. दूसरी पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया और सबसे बड़ा झूठ यह है कि पाकिस्तान ने युद्ध जीता.

पहला झूठ 1: पहलगाम हमले को झूठा आरोप बताया

6 मई 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी. इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हमला किया. पाकिस्तान ने अपनी किताब में कहा है कि पाक की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि हमला पाकिस्तान ने नहीं कराया है इसके बावजूद बिना सबूतों के भारत से पाकिस्तान पर हमला किया.

दूसरा झूठ: पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने आम नागरिकों पर हमला किया

कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या के बाद, भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के नौ आतंकी ठिकानों पर हमले किए. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैन्य और नागरिक ढांचों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया.

पाकिस्तान द्वारा भारत के सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का झूठ

पाकिस्तानी की किताब में लिखा गया है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने बड़े साहस और पेशेवर तरीके से भारतीय सेना को जवाब दिया. उन्होंने भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में कई भारतीय सैन्य चौकियों को नष्ट कर दिया. किताब में यह झूठ भी लिखा गया है कि पाकिस्तान ने केवल सैन्य चौकियों को निशाना बनाया. पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आम नागरिकों पर हमला किया है. पाकिस्तान ने अपनी किताब में भी यही लिखा है. 

तीसरा झूठ: भारतीय ठिकानों को नष्ट करने का झूठ

युद्ध के दौरान भारत ने चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा तो ही यह तनाव बढ़ेगा. फिर भी, इस्लामाबाद ने अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और 26 अन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए, जिनमें से कई नागरिक इलाकों में थे. जवाब में, भारत ने लाहौर स्थित पाकिस्तान की HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया और सियालकोट, इस्लामाबाद में भी अंदर तक हमला किया.

इस हमले को लेकर पाकिस्तान ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय ड्रोन हमलों के जवाब में, पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को ऑपरेशन बनयान-उम-मर्सूस शुरू किया. पाकिस्तानी वायु सेना ने भारतीय हवाई ठिकानों सहित 26 पॉलिटिकल ठिकानों को निशाना बनाया और उसके कई प्रमुख बिल्डिंग्स को नष्ट कर दिया.

भारतीय सेना ने प्रेस वार्ता में दिखाए हमले के सबूत

पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसैनिक अड्डों को निशाना बनाने के बाद, भारत ने मुरीद, नूर खान, रफीकी, सरगोधा, चकलाला और रहीम यार खान वायुसैनिक अड्डों पर हमले किए. पाकिस्तानी सेना के गढ़ रावलपिंडी पर भी हमला किया गया. इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में हुए हमले के सबूत भी पेश किए. बदले पर पाकिस्तान ने जो हमले किए उसे भारतीय वायु रक्षा बलों से विफल कर दिया था. पाकिस्तान के ड्रोन को मिग-29 जेट और S-400 की मदद से हवा में ही नष्ट किया गया. 

चौथा झूठ: भारत ने शांति की "भीख" मांगी का बड़ा झूठ

पाकिस्तान की पुस्तकों में यह तक लिखा हुआ है कि भारी नुकसान झेलने के बाद, भारत के पास शांति की याचना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बार-बार अनुरोध के बाद, पाकिस्तान युद्धविराम के लिए राजी हो गया.

असल में 10 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके युद्धविराम वार्ता का आग्रह किया था. प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो भारत और भी कड़ा प्रहार करेगा. इसके बाद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बताया कि पाकिस्तान युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है. आखिर में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीधे युद्धविराम समझौता हुआ. युद्ध समाप्त करने के लिए पहले पाकिस्तान राजी हुआ था.

फील्ड मार्शल को सम्मान देने का झूठ

पाक पाठ्यपुस्तक में लिखा है कि पाकिस्तानी सेना के शानदार प्रदर्शन के लिए जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पुरुस्कार दिया. पूरे देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण.

असल में असीम मुनीर की पदोन्नति युद्धक्षेत्र की प्रतिभा से कम और दिखावे से ज़्यादा थी. यह बस एक राजनीतिक कदम था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तानी जनता के सामने "जीत" का प्रदर्शन करना और सत्ता पर सैन्य प्रतिष्ठान की पकड़ को मज़बूत करना था.

असली नतीजा यह है कि भारत ने पाकिस्तानी धरती पर आतंकी ठिकानों पर गहरी चोट की और प्रमुख हवाई ठिकानों पर सटीक निशाना साधा, जिससे भारी नुकसान हुआ.

