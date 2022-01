#PotsponeGATE2022: ग्रेजुएट एप्टिट्यूड टेस्‍ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2022) में शामिल होने वाले हजारों छात्रों की मांग है कि परीक्षा को स्‍थगित कर दिया जाएगा. एजेंसी के अनुसार, Covid​​-19 की तीसरी लहर के चलते परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाली एक याचिका में 23,000 से अधिक छात्र शामिल हुए हैं. यह प्रतिभागियों की संख्या के मामले में भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है. इस साल, 8 लाख से अधिक छात्रों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है.

एग्‍जाम 05, 06, 12 और 13 फरवरी को आयोजित होने वाला है और जिसके लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate.iitkgp.ac.in पर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. उम्‍मीदवारों की बड़ी संख्‍या के चलते एग्‍जाम में कोरोना संक्रमण का खतरा है. इसी के चलते परीक्षा को स्‍थगित करने की मांग तेज हो रही है.

So @IITKgp what changed in the two weeks that you delayed the admit cards? #postponegate2022 #Gate2022 #postponegate pic.twitter.com/jP4gocUdaU

If UPPSC mains is postponed where has only 20k to 30k students has to appear then why not gate where 8 lakh students has to appear pic.twitter.com/XFJ0xVApWz