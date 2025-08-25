ICSI CS का रिजल्ट जारी, भूमि विनोद मेहता बने टॉपर, यहां चेक करें अपना स्कोरकार्ड

ICSI CS Result 2025: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने जून परीक्षा के लिए सीएस (Company Secretary) प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव के नतीजे घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार अपना रिजल्ट icsi.edu पर चेक कर सकते हैं.

इस साल भूमि विनोद मेहता ने नए पाठ्यक्रम में सीएस प्रोफेशनल परीक्षा में टॉप किया है और प्रशील सिंह ने पुराने पाठ्यक्रम में परीक्षा में टॉप किया है. इन दोनों होनहार विद्यार्थियों ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. यह सफलता प्रेरणा है उन तमाम छात्रों के लिए जो अपने सपनों को साकार करने की राह पर हैं.

Direct Link To Check ICSI CS Result 2025

आईसीएसआई (ICSI) द्वारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद, आधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक छात्र का ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट (E-Result-cum-Marks Statement) अपलोड कर दिया जाएगा. परिणाम घोषित किया जा चुका है और अब मार्कशीट स्टेटमेंट का इंतजार है.

हालांकि, प्रोफेशनल कोर्स के लिए, संस्थान नतीजे घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के पंजीकृत पते पर रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी भेज देगा. यदि किसी उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर मार्क्स स्टेटमेंट की कॉपी नहीं मिलती है, तो वह अपने विवरण के साथ exam@icsi.edu पर संस्थान से संपर्क कर सकते हैं.

How To Check ICSI CS June Result 2025: (Professional And Executive):

Step 1: रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.

Step 2: अब होमपेज पर दिख रहे सीएस प्रोफेशनल या सीएस एग्जीक्यूटिव जून परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: मांगी गई लॉगिन जानकारी सब्मिट करें.

Step 4: परिणाम देखें और डाउनलोड करें.

