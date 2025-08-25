ICSI CS Result 2025: आज जारी होगा आईसीएसआई परीक्षा का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

ICSI CS June Result 2025: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने आईसीएसआई सीएस जून परिणाम 2025 की तारीख की घोषणा कर दी है. प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव कोर्सेज के लिए परिणाम की तारीख घोषित कर दी गई है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर परिणाम देख सकते हैं. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम (सिलेबस 2017 और सिलेबस 2022) और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (सिलेबस 2022) परीक्षा, जून, 2025 सत्र का परिणाम सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को घोषित किया जाएगा.

दोपहर 2 बजे जारी होगा रिजल्ट

प्रोफेशनल कोर्स का परीक्षा परिणाम सुबह 11 बजे और एग्जीक्यूटिव कोर्स का परीक्षा परिणाम दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा. परिणाम घोषित होने पर, प्रत्येक उम्मीदवार के विषयवार अंकों के साथ परिणाम संस्थान की वेबसाइट पर जारी होगा. संस्थान, परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार के पते पर रिजल्ट और अंक पत्र भेज देगा. अगर किसी उम्मीदवार को 30 दिनों के अंदर यह अंक पत्र नहीं मिलता है, तो वह अपने विवरण (डिटेल्स) के साथ संस्थान को exam@icsi.edu पर मेल कर सकता है.

एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम परीक्षा (पाठ्यक्रम 2022) का औपचारिक ई-परिणाम-सह-अंक विवरण, परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थी इसे अपने संदर्भ, उपयोग और रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड कर सकें. परिणाम-सह-अंक विवरण की कोई भौतिक प्रति जारी नहीं की जाएगी.

ऐसे चेक करें आईसीएसआई सीएस जून परीक्षा परिणाम 2025

1. आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध आईसीएसआई सीएस जून रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका परिणाम दिख जाएगा.

5. परिणाम की जांच करें और पेज डाउनलोड करें.

6. रिजल्ट की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

