ICSI CS December 2025: एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर तक भरें फॉर्म, ऐसे करना होगा रजिस्ट्रेशन

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने दिसंबर 2025 सत्र के लिए कंपनी सेक्रेटरी (CS) परीक्षा का रजिस्ट्रेशन पोर्टल सक्रिय कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार अब निर्धारित समयसीमा के भीतर विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जाएगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों स्तरों के परीक्षार्थी शामिल होंगे.

CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल 2025 दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को जन्मतिथि के प्रमाण, कक्षा 12 की मार्कशीट जमा करना होगी. (Photo: Pexels)
CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल 2025 दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को जन्मतिथि के प्रमाण, कक्षा 12 की मार्कशीट जमा करना होगी. (Photo: Pexels)

ICSI CS December 2025: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने सीएस दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर खोल दिया है. पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu के माध्यम से विलंब शुल्क का भुगतान करके परीक्षा के लिए नामांकन कर सकते हैं. विलंब शुल्क रजिस्ट्रेशन विंडो 25 अक्टूबर, 2025 तक खुली रहेगी. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वे 26 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2025 के बीच शाम 4:00 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र, माध्यम, मॉड्यूल और वैकल्पिक विषय में संशोधन कर सकेंगे.

संस्थान 22 दिसंबर से 29 दिसंबर, 2025 तक ग्रुप 1 और 2 के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षाएं आयोजित करेगा. परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगी साथ ही प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए दोपहर 2 बजे से 2:15 बजे तक 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी आवंटित किया जाएगा. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आईसीएसआई ने किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए 30 और 31 दिसंबर, 2025 के साथ-साथ 1 और 2 जनवरी, 2026 की तारीखें निर्धारित की हैं.

आईसीएसआई सीएस दिसंबर 2025 परीक्षा: पात्रता मानदंड
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी संबंधित पंजीकरण समय-सीमा के आधार पर ओडीओपी या टीडीओपी के साथ ऑनलाइन प्री-एग्जामिनेशन टेस्ट पास करना आवश्यक है. प्रोफेशनल प्रोग्राम में दाखिला लेने वालों के लिए, ऑनलाइन प्री-एग्जामिनेशन टेस्ट पास करना भी एक अनिवार्य शर्त है.

आईसीएसआई सीएस दिसंबर 2025 परीक्षा: आवेदन शुल्क

एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम: प्रति ग्रुप 1,500 रुपये

प्रोफेशनल प्रोग्राम: प्रति ग्रुप 1,800 रुपये

विलंब आवेदन शुल्क: 250 रुपये (एक समान दर)

परीक्षा केंद्र, ग्रुप, माध्यम या वैकल्पिक विषय के लिए संशोधन शुल्क: प्रति परिवर्तन 250 रुपये

अतिरिक्त ग्रुप शुल्क: 250 रुपये

दुबई केंद्र सरचार्ज: 100 अमेरिकी डॉलर (या भारतीय रुपये में इसके समतुल्य)

आईसीएसआई सीएस दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए पंजीकरण 26 अगस्त से शुरू हो गया है और उम्मीदवार 25 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ अपने आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अपनी अनिवार्य पूर्व-परीक्षा परीक्षा पूरी करने के लिए 24 अक्टूबर, 2025, शाम 5:30 बजे तक का समय है.

जमा करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

आईसीएसआई सीएस एग्ज़ीक्यूटिव और प्रोफेशनल 2025 दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे, जिनमें जन्मतिथि प्रमाण पत्र, कक्षा 12 उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, शुल्क छूट के लिए श्रेणी प्रमाण पत्र और फ़ोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियाँ शामिल हैं.

