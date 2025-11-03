scorecardresearch
 

आज जारी होगा ICAI CA सितंबर रिजल्ट 2025, icai.nic.in पर कर सकेंगे चेक

आईसीएआई 3 नवंबर, 2025 को अंतिम, इंटर और फाउंडेशन सितंबर 2025 के परिणाम जारी करेगा. आईसीएआई सीए परिणाम देखने के लिए, छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध परिणाम लिंक पर अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर दर्ज करना होगा.

ICAI सोमवार, 3 नवंबर 2025 को CA सितंबर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करेगा. फाइनल और इंटर का रिजल्ट 2 बजे, जबकि फाउंडेशन का 5 बजे आएगा. ( Photo: Pexels)
ICAI सोमवार, 3 नवंबर 2025 को CA सितंबर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करेगा. फाइनल और इंटर का रिजल्ट 2 बजे, जबकि फाउंडेशन का 5 बजे आएगा. ( Photo: Pexels)

ICAI CA September Exams 2025:इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सोमवार, 3 नवंबर, 2025 को आईसीएआई सीए सितंबर परीक्षा 2025 के परिणाम जारी करेगा. फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा परिणाम के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर अपना परिणाम देख सकेंगे. आईसीएआई सीए परिणाम देखने के लिए, छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध परिणाम लिंक पर अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर दर्ज करना होगा.

कब हुई थी परीक्षा
इसके अतिरिक्त, ICAI परीक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत और मेरिट सूची भी जारी करेगा. CA सितंबर 2025 की परीक्षाएं सितंबर के पहले तीन हफ़्तों में तीन स्तरों - फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल - में आयोजित की गई थीं. ग्रुप 1 के लिए सीए फाइनल परीक्षाएं 3, 6 और 8 सितंबर को और ग्रुप 2 के लिए 10, 12 और 14 सितंबर को आयोजित की गईं. ग्रुप 1 के लिए सीए इंटरमीडिएट परीक्षाएं 4, 7 और 9 सितंबर को हुईं, जबकि ग्रुप 2 के पेपर 11, 13 और 15 सितंबर को आयोजित किए गए. इसके बाद सीए फाउंडेशन परीक्षाएं 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएंगी.

रिजल्ट जारी होने का समय
फाइनल एंड इंटरमीडिएट-2 बजे
फाउंडेशन-5 बजे

परिणामों की जांच के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र
अभ्यर्थी निम्नलिखित क्रेडेंशियल दर्ज करके अपना परिणाम देख सकेंगे:
पंजीकरण संख्या
रोल नंबर.

आईसीएआई ने ग्रुप 1 और 2 के लिए अंतिम पाठ्यक्रम परीक्षाएं क्रमशः 3, 6 और 8 सितंबर, 2025 और 10, 12 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की थीं. इसी प्रकार, ग्रुप 1 और 2 के लिए इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम परीक्षाएं ग्रुप 1 के लिए 4, 7 और 9 सितंबर, 2025 को और ग्रुप 2 के लिए 11, 13 और 15 सितंबर, 2025 को आयोजित की गईं. जबकि फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी. 

ऐसे चेक कर सकते हैं ICAI CA सितंबर 2025 का रिजल्ट
1. आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.
2. होम पेज पर, CA सितंबर 2025 परिणाम देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें.
3. लॉगइन करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें.
4. स्क्रीन पर आपको रिजल्ट दिख जाएगा. 
5. रिजल्ट डाउनलोड कर लें.
6. भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट अपने पास रखें.

