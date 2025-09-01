IBPS RRB PO, Clerk 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

IBPS RRB PO, Clerk 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने ग्रुप A और B अधिकारियों के लिए CRP RRBs XIV के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. IBPS भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक अपने IBPS RRB PO, क्लर्क आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

इस पोस्ट के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है. इसके साथ ही नेपाल या भूटान के नागरिक, तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए जो 1 जनवरी, 1962 से पहले स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आए हों. इसके अतिरिक्त, भारतीय मूल के वे व्यक्ति भी पात्र हैं जो कुछ विशिष्ट देशों (जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों) से आकर बसे हैं, उन्हें भारत सरकार से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त हो.

आयु मानदंड और छूट

1 सितंबर, 2025 से, आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग होगी. कार्यालय सहायक की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच, अधिकारी स्केल-I की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच, अधिकारी स्केल-II की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच, और अधिकारी स्केल-III की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू है. एससी/एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए 3 वर्ष, और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट है. पूर्व सैनिक अपनी सैन्य सेवा की अवधि और प्रकार के आधार पर विशिष्ट छूट के भी हकदार हैं. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिनकी आयु सीमा उनकी श्रेणी के आधार पर 35-40 वर्ष तक बढ़ाई गई है.

क्या होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

कार्यालय सहायकों और अधिकारी स्केल-I पदों के लिए किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री आवश्यक है, स्थानीय भाषा दक्षता और कंप्यूटर साक्षरता को प्राथमिकता दी जाएगी. अधिकारी स्केल-II पदों के लिए क्षेत्र के आधार पर विशेष डिग्री और 1-2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है. अधिकारी स्केल-III (वरिष्ठ प्रबंधक) के लिए बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं में अधिकारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव तथा स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं. स्केल-II में विशेषज्ञ अधिकारी की भूमिका के लिए विशिष्ट डिग्री, व्यावसायिक प्रमाणपत्र और एक से दो वर्ष तक का प्रासंगिक कार्य अनुभव आवश्यक है.

दिव्यांगजन आरक्षण और मदद के नियम

अगर किसी व्यक्ति को 40% या उससे ज़्यादा की दिव्यांगता है और यह 2016 के दिव्यांगजन अधिनियम के तहत मान्य है, तो उसे आरक्षण का फायदा मिल सकता है. ऐसे उम्मीदवार चाहें तो परीक्षा के दौरान एक लेखक (Writer/Scribe) ले सकते हैं और उन्हें अतिरिक्त समय (Extra Time) भी दिया जाएगा. लेखक की पढ़ाई का स्तर तय नियमों के अनुसार होना चाहिए.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

आवेदन विंडो 1 सितंबर से 21 सितंबर, 2025 तक खुली रहेगी और उम्मीदवारों को इस अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. अधिकारी स्केल I, II और III पदों के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 175 रुपये और अन्य सभी के लिए 850 रुपये है. कार्यालय सहायकों के लिए भी यही शुल्क लागू होगा, साथ ही पूर्व सैनिक/दिव्यांग पूर्व सैनिक (ईएसएम/डीईएसएम) भी रियायती ₹175 शुल्क के पात्र होंगे. प्रत्येक आवेदित पद के लिए सभी भुगतान अलग-अलग करने होंगे, और आवेदकों को लागू बैंक लेनदेन शुल्क वहन करना होगा.

कौन-कौन सी परीक्षाएं होंगी?

ऑफिस असिस्टेंट (Clerk)और ऑफिसर स्केल-I (PO)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): 45 मिनट

80 सवाल (Reasoning + Maths)

मुख्य परीक्षा (Mains): 120 मिनट

200 सवाल (5 Sections से)

ऑफिसर स्केल-II और III: रिजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, वित्तीय जागरूकता, भाषा ज्ञान, गणित

कुल 200 सवाल

अगर स्पेशलिस्ट पोस्ट है तो प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन भी होगा (कुल 240 सवाल)

नकारात्मक अंकन (Negative Marking): गलत उत्तर पर 0.25 (एक चौथाई) अंक काटे जाएंगे.

कैसे करना होगा आवेदन

आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक आईबीपीएस वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा.

होम पेज पर अधिकारी (स्केल- I, II, III) या कार्यालय सहायक पदों के लिए उपयुक्त भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

नए आवेदकों को “नए रजिस्ट्रेशन क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा.

अपनी डिटेल डालकर रजिस्ट्रेशन करें और पासवर्ड बनाएं.

उम्मीदवारों को कई डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिनमें एक हालिया पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाए अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणापत्र और विभिन्न प्रमाणपत्र (जैसे, एसएससी/एसएसएलसी, पात्रता दस्तावेज़) शामिल हैं.

आवेदकों को आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना होगा.

भुगतान विभिन्न ऑनलाइन तरीकों (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट) से किया जा सकता है.

पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ई-रसीद और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट कर लें.

