आज जारी हो सकता है IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट! इस लिंक से कर सकेंगे चेक

IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आज जारी होने की संभावना है. परिणाम जारी होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपने परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे.

यह परीक्षा 4, 5 और 11 अक्टूबर को क्लर्क के 13,533 पदों के लिए आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा में चयनित उम्मीदवार 29 नवंबर, 2025 को होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. ( Photo:ibps.in)
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) जल्द ही आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 की घोषणा करेगा. परीक्षा 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, और परिणाम 29 नवंबर, 2025 को मुख्य परीक्षा से पहले नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी.

कब हुई थी परीक्षा
आईबीपीएस ने इससे पहले देश भर के विभिन्न सहभागी बैंकों में क्लर्क के 13,533 पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी. चरण I की प्रारंभिक परीक्षा 4, 5 और 11 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा में चुने गए उम्मीदवार 29 नवंबर, 2025 को होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे.

ऐसे चेक कर सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर अपने पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि या पासवर्ड से लॉग इन करके अपना परिणाम देख सकते हैं. परिणाम में मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार की योग्यता स्थिति के साथ-साथ नाम, पंजीकरण संख्या, श्रेणी और परीक्षा तिथि जैसी आवश्यक जानकारी भी प्रदर्शित होगी.

आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025
प्रारंभिक परीक्षा पास करना सिर्फ पहला कदम है. असली चयन मुख्य परीक्षा के अंकों पर होता है। प्रीलिम्स के अंक मेरिट में शामिल नहीं किए जाते, वह सिर्फ अगले चरण में पहुंचने के लिए होते हैं. मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों को इन विषयों पर परखा जाता है:

तर्क शक्ति (Reasoning)
कंप्यूटर ज्ञान
गणितीय क्षमता (Quantitative Aptitude)
सामान्य/वित्तीय जागरूकता
अंग्रेजी

आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा पैटर्न 2025
कुल प्रश्न: 155
कुल अंक: 200
अवधि: 160 मिनट

आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025
आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
CRP Clerical पर क्लिक करें और “क्लेरिकल कैडर XV” का चयन करें.
“प्रारंभिक परीक्षा परिणाम लिंक” पर क्लिक करें.
अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें.
परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.
इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए डाउनलोड कर रख लें.

---- समाप्त ----
