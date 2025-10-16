scorecardresearch
 

Feedback

पांडुआ प्राइमरी स्कूल में मरम्मत का काम शुरू, आजतक की खबर के बाद सरकार का एक्शन

बच्चों के लिए डर और असुरक्षा का माहौल अब धीरे-धीरे सुरक्षित जगह में बदलने लगा है. पांडुआ के पंचपारा प्राइमरी स्कूल की जर्जर और खतरनाक हालत को उजागर करने वाली तस्वीरों और रिपोर्टों के तीन महीने बाद आखिरकार मरम्मत का काम शुरू हो गया है. अब टपकती छतों के नीचे बैठने वाले 68 छात्र अब सुरक्षित और सम्मानजनक कक्षाओं में पढ़ाई कर सकेंगे.

Advertisement
X
स्कूल के मरम्मत के काम में 10.8 लाख का खर्चा आएगा. (Photo: ITG)
स्कूल के मरम्मत के काम में 10.8 लाख का खर्चा आएगा. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के हुगली के पांडुआ स्थित पंचपारा प्राइमरी स्कूल की जानलेवा और जर्जर हालत को उजागर करने वाली इंडिया टुडे की एक विस्तृत रिपोर्ट के ठीक तीन महीने बाद, आखिरकार नवीनीकरण का काम शुरू हो गया है. टपकती कक्षाओं में छतरियों के नीचे बैठे छात्रों की भयावह तस्वीरों, जिन्होंने देश भर में आक्रोश पैदा किया था, ने अब स्कूल के 68 छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षण वातावरण का वादा करते हुए, पूरी तरह से नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है.

मौजूदा ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है और ढहती दीवारों और टपकती टिन की छत के स्थान पर दो सबसे जर्जर कक्षाओं में अब कंक्रीट की छतें होंगी. नवीनीकरण की कुल अनुमानित लागत 10.8 लाख रुपये है. समुदाय को विश्वास है कि इस बहुप्रतीक्षित नवीनीकरण से न केवल वर्तमान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि भविष्य में नामांकन में भी वृद्धि होगी, जिससे पांडुआ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा.

सरकार हरकत में
लंबित नवीनीकरण कार्य जनवरी 2024 से रुका हुआ था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट, जिसमें छात्रों के लिए उत्पन्न गंभीर खतरे को उजागर किया गया था. उसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की. राज्य सरकार ने अगस्त 2024 में आवश्यक धनराशि का 50%, यानी 5.4 लाख रुपये स्वीकृत किए थे.

सम्बंधित ख़बरें

Kolkata engineering college student raped by classmate
कोलकाता: नशीला ड्रिंक पिलाकर इंजीनियरिंग की छात्रा से बलात्कार, आरोपी सहपाठी गिरफ्तार 
Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee
'ममता दीदी मुझे माफ करना, अब बंगाल में नहीं रहूंगा...', दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता हुए भावुक 
Not gang rape, one accused committed rape: Claims by Bengal police.
दुर्गापुर गैंगरेप केस में बड़ा यू-टर्न, पुलिस का दावा- गैंगरेप नहीं... 
Durgapur gang rape case
दुर्गापुर गैंगरेप केस में नया मोड़, पीड़िता के दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार 
Durgapur rape case mbbs student sexual assault five accused arrested
दुर्गापुर रेप केस में बड़ा एक्शन, पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार 

पांडुआ प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) सेबंती बिस्वास ने पहले इंडिया टुडे को धनराशि की स्वीकृति की पुष्टि करते हुए कहा था, "लंबे समय से लंबित धनराशि को मंजूरी मिल गई है. निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है. उम्मीद है कि अगले चार महीनों में नवीनीकरण का काम पूरा हो जाएगा."

Advertisement

कृतज्ञता और सामूहिक सफलता
नवीनीकरण की खबर से समुदाय को बहुत राहत मिली है. एक अभिभावक पूर्णिमा बनर्जी ने गहरा आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी गुहार सुनी है. एक समय ऐसा भी था जब मैंने अपनी बच्ची को स्कूल से निकालने के बारे में सोचा था क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा था, हम वंचित पृष्ठभूमि से हैं और यह स्कूल हमारी एकमात्र आशा है. हम बहुत खुश हैं." उन्होंने इस मुद्दे को प्रकाश में लाने के लिए इंडिया टुडे को धन्यवाद भी दिया.

स्कूल के प्रधानाध्यापक और मूल व्हिसलब्लोअर जयंत गुप्ता ने इस घटनाक्रम को "शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की सामूहिक सफलता" बताया. उन्होंने इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए बीडीओ का धन्यवाद किया. गुप्ता ने आगे कहा, "स्कूल बच्चों के लिए दूसरा घर होते हैं और हमें उनकी पढ़ाई को और भी सुखद और जीवन को सुरक्षित बनाने में खुशी हो रही है."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement