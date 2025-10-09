scorecardresearch
 

Feedback

गुरुजी की अंग्रेजी देख सब हैरान! पहले चेक में मिस्टेक, फिर मिस्टेक पर हुए एक्शन में भी मिस्टेक

हिमाचल के सिरमौर में एक सरकारी ड्राइंग अध्यापक को चेक पर भयानक स्पेलिंग मिस्टेक करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया. चेक की अंग्रेजी देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मजे लिए और विभाग ने कड़ा एक्शन लिया. लेकिन, असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब विभाग ने निलंबन का जो आदेश पत्र जारी किया, उसमें भी खुद Educatition (Education) और Princpal (Principal) जैसी ढेरों वर्तनी की गलतियां निकलीं.

Advertisement
X
चेक में गलतियां पकड़े जाने के बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है. (Photo: ITG)
चेक में गलतियां पकड़े जाने के बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है. (Photo: ITG)

सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल का चेक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ढेरों गलतियाँ हैं. चेक देखकर लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने उसमें अंग्रेजी लिखी है. इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है. कई दिनों से सोशल मीडिया पर लोग स्पेलिंग मिस्टेक से भरे इस चेक को लेकर चर्चा कर रहे हैं और देश के शिक्षा विभाग पर सवाल भी उठा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल प्रिंसिपल का चेक

सिरमौर जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक ड्राइंग अध्यापक द्वारा एक चेक जारी किया गया था. इस चेक में जो भुगतान लिखा था, उसमें कई वर्तनी की त्रुटियां पाई गईं. शिक्षा विभाग ने इस मामले को कड़े संज्ञान में लिया है. जारी किए गए चेक का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग अध्यापक पर सवाल उठा रहे हैं. इतना ही नहीं, इस संबंध में शिक्षा विभाग की भी आलोचना हो रही है.

सम्बंधित ख़बरें

young man holding knife near old man
मां के बॉयफ्रेंड का युवक ने काटा सिर, फिर चाकू लेकर वहीं पर बैठा रहा 
Blood pinning
जब सेना में होती थी 'क्रूर ब्लड पिनिंग', कपड़े खोलकर सीधे स्किन में घुसा देते थे तमगे! 
man with knife near woman
बॉयफ्रेंड ने मारा 18 बार चाकू, मरने से पहले पूछती रही गर्लफ्रेंड- 'क्या मैं...' 
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान में एक भारतीय पर्यटक को तालिबान चेकपॉइंट पर रोकता है, लेकिन जब वह बताता है कि वह भारत से है, तो तालिबान सदस्य मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं. ( Photo: Twitter/ @@fhzadran)
जैसे ही खुद को बताया इंडियन... तालिबानी ने तुरंत छोड़ा, चाय भी की ऑफर 
दिल्ली जाने वाले सभी ट्रक ड्राइवर तीन दिनों से जाम में फंसे हुए हैं. (Photo: ITG)
Photos: 24 घंटे में सिर्फ 5 KM चल पाए, 3 दिन से अटकी गाड़ियां... दिल्ली से जुड़े इस हाइवे पर 'महाजाम'! 

ड्राइंग अध्यापक द्वारा जो चेक जारी किया गया है, उसमें इतनी भारी गलती की गई है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता. विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और अध्यापक को निलंबित कर दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी राजीव डोगरा का कहना है कि विभाग इस मामले में पूरी कार्रवाई कर रहा है और अध्यापक को तुरंत निलंबित किया गया है और जवाबदेही मांगी गई है. ड्राइंग अध्यापक के निलंबन (सस्पेंशन) के आदेश उनको भेज दिए गए हैं. 

Advertisement

शिक्षभा विभाग ने जो आदेश लिखा उसमें भी कई गलतियां

चौंकाने वाली बात ये है कि शिक्षा विभाग द्वारा ड्राइंग टीचर को जो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आदेश जारी किए गए हैं, उसमें भी वर्तनी की त्रुटियां हैं. आदेश में (जैसे Sirmour, Educatition, Princpal जैसे शब्दों में) कई तरह से वर्तनी में त्रुटियां देखने को मिली हैं. इस बारे में शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव ठाकुर का कहना है कि जो निलंबन आदेश अध्यापक को जारी किए गए हैं, उसमें क्लर्क संबंधी (क्लर्कल) गलती है, जिसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जो गलती उन्होंने चेक पर की है, उसको नहीं सुधारा जा सकता था. उन्होंने शब्दों की रूपरेखा ही बदल दी.

---- समाप्त ----
Input - Dinesh Kanojia
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement