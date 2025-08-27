scorecardresearch
 

गणेश चतुर्थी, ओणम और भारी बारिश... जानिए देश के किन राज्यों में बंद हैं स्कूल

भारी बारिश के चलते देश के कई जगहों पर स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है. खासकर पहाड़ी इलाकों में स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. आइए जानते हैं देश के किन राज्यों में क्यों स्कूल बंद हैं.

केरल राज्य में 8 सितंबर तक छात्रों की छुट्टी रहेगी. (Photo: AI Generated)
देशभर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे सड़कें और ट्रांसपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है. ऐसे हालात को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों और जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है. इसके अलावा गणेश चतुर्थी और ओणम को लेकर भी स्कूल बंद रहेंगे.

जम्मू और कश्मीर

पूरे क्षेत्र में लगातार भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण, जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल बुधवार, 27 अगस्त 2025 को बंद रहेंगे. केंद्र शासित प्रदेश में स्कूल बंद होने का यह लगातार तीसरा दिन है. यह निर्देश जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक, डॉ. नसीम जावेद चौधरी, जेकेएएस द्वारा एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से जारी किया गया है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को चल रहे खराब मौसम के बीच कक्षाओं में आने या बाहर निकलने पर सख्त रोक लगाई गई है. अगर हालात ठीक नहीं हुए तो आगे भी स्कूल बंद रहने की संभावना है.

पंजाब
भारी बारिश और बाढ़ के कारण पंजाब के सभी स्कूल, सरकारी और निजी सहित, 27 से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे. इस फैसले की घोषणा करते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स को लिखा: "पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है. इसे देखते हुए, राज्य के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी और निजी स्कूल 27 से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे."

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, फाजिल्का, जालंधर, रूपनगर, गुरदासपुर, पठानकोट, एसबीएस नगर और फाजिल्का सहित पंजाब के कम से कम दस जिले भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं.

केरल
केरल में ओणम का त्योहार सेलिब्रेट किया जाएगा. इसलिए स्कूल के निर्देशानुसार, छात्र 28 या 29 अगस्त से छुट्टियों पर जाएंगे. शिक्षा विभाग ने जुलाई में 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि परीक्षाओं के बाद, सभी सरकारी स्कूल 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच ओणम उत्सव के लिए बंद रहेंगे.

गणेश चतुर्थी अवकाश
इसके अलावा आज यानी 27 अगस्त 2025 को कई स्कूलों में गणेश चतुर्थी की छुट्टी है. यह त्योहार महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. ये राज्य पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करते हैं, जो आमतौर पर स्कूलों और कॉलेजों तक फैला होता है.

---- समाप्त ----
