School Timings Change: भीषण गर्मी की वजह से बदली स्कूलों की टाइमिंग, इस राज्य में अब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल

Haryana School New Timing: देशभर के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं. कई जगह पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. लोगों के बीमार होने की खबरें सामने आने लगी हैं. इस झुलसाने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों को झेलना पड़ रहा है. ऐसे में अब राज्य सरकारों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी के तहत हरियाणा सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दी गई है.

हरियाणा सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 4 मई से इस फैसले का पालन करने का आदेश दिया है. बता दें कि ओडिसा सरकार ने भी कुछ इस तरह का फैसला लिया है. ओडिसा में अब स्कूल अब सुबह छह बजे से नौ बजे तक ही खोले जाएंगे. बता दें कि ओडिसा के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. वहीं कुछ जिलों में यह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.

Amidst the heatwave, the Haryana government has changed the timings of govt & private schools from May 4; to start from 7 am to 12 noon.