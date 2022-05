Weather Update: आंधी-तूफान और बारिश...दिल्ली समेत इन राज्यों में आज से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने सुनाई गुड न्यूज

Weather Update Today: देशभर में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है. लेकिन अब मौसम विभाग (IMD) ने कुछ राज्यों में गर्मी से राहत देने वाली जानकारी दी है. मौसम विभाग की मानें, तो उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में आज से मौसम करवट लेने वाला है. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है.

मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामनी ने बताया है कि 1 मई से 5 मई के बीच तक तापमान सामान्य रहेगा और हीटवेव की भी कोई चेतावनी नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है.

IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ अभी पाकिस्तान-अफगानिस्तान के पास है और ये अब दिल्ली की ओर बढ़ रहा है. जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी इलाकों में गरज के साथ धूलभरी आंधी की संभावना है.

From May 1-5, the temp will be normal; no heatwave will be there, as per our predictions. Rainfall may occur in Rajasthan, Punjab, Delhi, Haryana, & UP. We have also given a thunderstorm & dust storm warning for these areas. Monsoon prediction is from May 15: RK Jenamani, IMD pic.twitter.com/b91s6GHmWW