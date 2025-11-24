scorecardresearch
 

क्या कल बंद रहेंगे दिल्ली और इन राज्यों के स्कूल? सरकार ने किया ऐलान

Guru Teg Bahadur martyrdom day Holiday: दिल्ली सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया है. अब 25 नवंबर को दिल्ली में स्कूलों से लेकर कई दफ्तर बंद रहेंगे.

दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है. (Photo: PTI)
दिल्ली और कई राज्यों में मंगलवार (25 नवंबर) को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. दरअसल, दिल्ली सरकार ने  गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के अवसर पर स्कूलों समेत कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान किया है. गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख को लेकर पहले कंफ्यूजन था और ये स्पष्ट नहीं था कि छुट्टी सोमवार को है या फिर मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे.

अब आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है कि  उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों में 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा.

सरकार के ऐलान के बाद कई स्कूलों ने स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं दी है. ऐसे में सलाह है कि वे अपने अपने स्कूलों से पुष्टि का इंतज़ार करें. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के स्कूलों में पहले से ही कक्षा 5 तक के स्टूडेंट्स की हाइब्रिड क्लास चल रही हैं. 

क्या दूसरे राज्यों में भी है छुट्टी?

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों के लिए शहीदी दिवस की छुट्टियों को आधिकारिक तौर पर 24 नवंबर से 25 नवंबर, 2025 को ट्रांसफर कर दिया है. परंपरा के तौर पर अधिकतर राज्यों में 24 नवंबर को अवकाश रहता है, लेकिन 2025 के कैलेंडर में तारीखों में बदलाव देखा गया है. 

शहीदी दिवस पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है. ऐसे में इन राज्यों में 350वें गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के मौके पर स्कूलों में छुट्टी होती है. हरियाणा सरकार ने भी 25 नवंबर को विशेष अवकाश घोषित किया है. इसके अलावा हरियाणा में ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. 

