देश में कोरोना वायरस में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. इसी बीच गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अप्रैल में होने वाली सभी प्रारंभिक (Prelims) परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. आयोग ने कहा कि इन परीक्षाओं को बाद में आयोजित किया जाएगा.

दरअसल, कोरोना के कारण उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा को लेकर असुविधा के मद्देनजर, GPSC ने अप्रैल में होने वाली सभी प्रारंभिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. GPSC के अध्यक्ष दिनेश दासा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आयोग Advt No 27 मेन्स एंड 112 / 19-20 और 41 और 42/20-21 की परीक्षा कोरोना के बाद आयोजित करेगा.

In view of constant representations by the candidates about their inconvenience to write exams, the GPSC has postponed all the prelim exams scheduled in April. The commission would conduct examinations of Advt No 27 Mains & 112/19-20 and 41 & 42/20-21 once corona exits completely