सरकारी नौकरी: ONGC में 2,623 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पर होगा सेलेक्शन

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ढाई हजार से ज्याद अप्रेंटिस पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इस भर्ती के लिए आप 19 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. उम्मीदवार ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किस पोस्ट पर होगी भर्ती.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 2623 पदों पर भर्ती की जाएगी.

इन जगहों पर निकली भर्ती

उत्तरी क्षेत्र 165

पश्चिमी क्षेत्र 856

मुंबई सेक्टर 569

पूर्वी क्षेत्र 458

दक्षिणी क्षेत्र 322

केन्द्रीय क्षेत्र 253

कुल पदों की संख्या 2623

क्या होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपके पास डिप्लोमा ट्रेड, 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा और प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.

क्या होनी चाहिए उम्र सीमा

न्यूनतम: 18 वर्ष

अधिकतम: 24 वर्ष

एससी/एसटी: अधिकतम 29 वर्ष

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर): अधिकतम 27 वर्ष

विकलांग व्यक्ति: अधिकतम 34 वर्ष

कैसे होगा सेलेक्शन

इस पोस्ट के लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी. सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सेलेक्शन होगा.

कैसे करना होगा आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट nats.education.gov.in या www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर भर्ती अनुभाग पर क्लिक करें.

अब "Apply Online" पर क्लिक करें और फॉर्म में दी गई जानकारी भरें.

आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें.

आवेदन पत्र पूरा भरकर जमा कर दें.

फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख लें.

