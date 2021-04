School Shutdown: गोवा के राज्य शिक्षा विभाग ने सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों और जूनियर कॉलेजों को कक्षा 9 और 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है. यह निर्णय पूरे राज्य में Covid-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है. शिक्षा विभाग ने इससे पहले यह भी घोषणा की थी कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन एग्‍जाम होंगे जिसमें वे अपने घर से ही शामिल हो सकेंगे. बता दें कि राज्‍य में बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी.

एजेंसी के अनुसार, राज्य के उन सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश जारी किया गया है, जो इस सप्ताह से ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने जा रहे थे. महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, ऑफ़लाइन परीक्षा के आयोजन के खिलाफ छात्र और अभिभावक अपनी आवाज उठा रहे थे.

