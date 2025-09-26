एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनीं गाजियाबाद की स्कूल-कॉलेज गर्ल्स!

गाजियाबाद में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने एक अनोखी पहल की है. इस पहल के तहत जिलेभर के स्कूल और कालेज की छात्राओं को एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष (इंस्पेक्टर/कोतवाली इंचार्ज) का चार्ज दिया जा रहा है.

इस दौरान छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया. उन्हें थाने में आने वाली शिकायतें सुनने, समस्याओं का समाधान करने, थाने का निरीक्षण करने और क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाने का अनुभव दिया गया. इसके साथ ही महिला अपराधों और महिला सेल की कार्यप्रणाली से भी छात्राओं को रूबरू कराया गया.

यह मेरे लिए गर्व की बात है- छात्रा

थाना बेव सिटी में सुंदरदीप कॉलेज की एमबीए छात्रा निशिका बिंदल को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया. निशिका ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं और कहा कि पुलिस का काम बाहर से जितना आसान लगता है, असल में उतना ही कठिन है. लोगों की समस्याओं को समझना और सही कार्रवाई करना बड़ी जिम्मेदारी है. मैंने सीखा कि न्याय कैसे दिया जाता है और पुलिस किस तरह समाजहित में काम करती है. यह अनुभव मेरे जीवनभर काम आएगा और मेरे लिए गर्व की बात है.”

Advertisement

वहीं, कोतवाली गाजियाबाद में एमकॉम की छात्रा चंचल भारती को एक दिन का इंचार्ज बनाया गया. उन्होंने फरियादियों की बात ध्यान से सुनी और पुलिसिंग की प्रक्रिया को नजदीक से समझा. इस मामले में एसीपी बेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं के मन से पुलिस का डर खत्म करना है, ताकि वे निडर होकर अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रख सकें.

यह प्रयोग छात्राओं को न सिर्फ नेतृत्व और जिम्मेदारी का अनुभव कराता है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश भी देता है. थाना बेव सिटी थाना और कोतवाली नगर थाना में एक दिन की थाना प्रभारी बनी छात्राओं की. निरीक्षण और जनसुनवाई करती एक दिन थाना प्रभारी छात्राओं की.

---- समाप्त ----