GATE 2021: गेट परीक्षा की आंसर की और प्रश्न पत्र 2 मार्च, 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. Gate.iitb.ac.in पर अपडेट किए गए ऑफिश‍ियल शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवार 2 से 4 मार्च, 2021 के बीच कोई भी आपत्ति उठा सकते हैं.

परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि वे दिए गए लिंक पर GATE 2021 रिस्पांस शीट चेक कर सकते हैं. परीक्षा के बाद की गतिविधियों का शेड्यूल नीचे दिया जा रहा है.

GATE 2021: पोस्ट एग्‍जाम शेड्यूल

प्रत्याशियों की रिपीट शीट्स- 18 फरवरी, 2021

आंसर-की और प्रश्न पत्र रिलीज होंगे- 2 मार्च, 2021

GOAPS पोर्टल पर चैलेंजिंग आंसर-की - 2 मार्च, 2021 - 4 मार्च, 2021

GATE 2021 रिजल्‍ट और आंसर-की- 22 मार्च, 2021

GATE 2021: अन्य ड‍िटेल

उम्मीदवारों को अपनी रिसपांस शीट डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है. ऑब्‍जेक्‍शन विंडो केवल दो दिनों के लिए खुली होगी. उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 500 रुपये के भुगतान के खिलाफ आंसर-की को चैलेंज की अनुमति दी जाएगी. रिजल्‍ट फाइनल आंसर-की के आधार पर घोषित किए जाएंगे जो प्राप्त चुनौतियों के आधार पर तैयार किए जाएंगे.

GATE 2021 परीक्षा में कुल 27 प्रश्नपत्र थे, जिनमें दो इसी साल शामिल किए गए पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग (ES) और मानविकी और सामाजिक विज्ञान (XH) से थे. GATE 2021 के सभी पेपरों की समग्र उपस्थिति 78 प्रतिशत थी.

GATE 2021 रिस्पॉन्स शीट ऐसे डाउनलोड करें

स्‍टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट, gate.iitb.ac.in पर जाएं.

स्‍टेप 2: "responses of candidates are available" लिंक पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: अब पंजीकरण या ईमेल आईडी और GOAPS पासवर्ड के दौरान भेजे गए अपने नामांकन आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें.

स्‍टेप 4: परीक्षा के दौरान दर्ज प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए सबमिट करें.

यदि कोई उम्मीदवार अपना पासवर्ड भूल गया है, तो लॉगिन पृष्ठ पर एक लिंक है जिसके माध्यम से इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है. GATE 2021 का आयोजन 9 लाख से अधिक छात्रों के लिए किया गया था. आईआईटी बॉम्बे 22 मार्च को परिणामों की घोषणा करेगा.

GATE 2021 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में आयोजित किया गया था. पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे जिनमें तीन पैटर्न शामिल थे- मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQs), मल्टीपल सेलेक्ट प्रश्न (MSQs), और न्यूमेरिकल उत्तर प्रकार का (NAT) प्रश्न. MCQ में चुने गए एक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा, जबकि MSQ और NAT के लिए, गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा.