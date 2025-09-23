DUSU Election Result 2025: अपने गढ़ पर फिर ABVP ने किया कब्जा, इस साल सिर्फ एक पोस्ट पर जीत पाई NSUI!

Delhi University Election Result Chairman 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के उम्मीदवार आर्यन मान ने बाजी मारी है. आर्यन को 28 हजार से ज्यादा वोट मिले हैं. उन्होंने चुनाव में मुख्य रूप से सब्सिडी वाले मेट्रो पास, मुफ्त वाई-फाई और उन्नत खेल बुनियादी ढांचे के वादों पर चुनाव लड़ा है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल झांसला ने जीत दर्ज की है.

किस पद पर कौन कितने वोटों से जीता:

DUSU प्रेसिडेंट पद: आर्यन मान (ABVP) 28,841 वो

DUSU उपाध्यक्ष पद: राहुल झांसला (NSUI) 29,339

DUSU सचिव पद: कुणाल चौधरी (ABVP) 23,779

DUSU संयुक्त सचिव पद: दीपिका झा (ABVP) 21,825



दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के लिए 1.55 लाख छात्रों ने मतदान किया था. कड़ी सुरक्षा और आरोपों के बीच आधिकारिक रूप से चुनाव संपन्न हो गया है. 18 सितंबर को वोटिंग शाम 7:30 बजे समाप्त हुई थी. इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ईवीएम को सील कर पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित भंडारण में भेजा गया था. छात्र और राजनीतिक पर्यवेक्षक, दोनों ही बड़ी उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रहे थे. अब नतीजों की घोषणा भी कर दी गई है.

इस महिला कैंडिडेट ने आर्यन को दी कड़ी टक्कर

ABVP के आर्यन मान के सामने इस साल NSUI की महिला प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ी हुईं जोसलिन नंदिता चौधरी थीं. जोसलिन ने आर्यन को इस मुकाबले में कड़ी टक्कर थी. उन्होंने महिलाओं के यौन उत्पीड़न, पीरिएड लीव की बात कही थी. इसके अलावा शराब माफियाओं के खिलाफ भी आवाज हुआ है. इस चुनाव में वे प्रेसिडेंट पद तो नहीं जीत पाईं लेकिन फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके ये मुद्दे और जिस तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा यह हमेशा याद रखा जाएगा.



---- समाप्त ----