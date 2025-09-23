scorecardresearch
 

Feedback

DUSU Election Result 2025: अपने गढ़ पर फिर ABVP ने किया कब्जा, इस साल सिर्फ एक पोस्ट पर जीत पाई NSUI!

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के नतीजे जारी कर दिए गए थे. इस साल अध्यक्ष पद की सीट पर इस बार ABVP के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है. आर्यन को कुल 28 हजार 841 वोट मिले हैं.

Advertisement
X
DUSU चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. आर्यन मान को प्रेसिडेंट पद मिला है. (Photo: PTI)
DUSU चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. आर्यन मान को प्रेसिडेंट पद मिला है. (Photo: PTI)

Delhi University Election Result Chairman 2025:  दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के उम्मीदवार आर्यन मान ने बाजी मारी है. आर्यन को 28 हजार से ज्यादा वोट मिले हैं. उन्होंने चुनाव में मुख्य रूप से सब्सिडी वाले मेट्रो पास, मुफ्त वाई-फाई और उन्नत खेल बुनियादी ढांचे के वादों पर चुनाव लड़ा है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर NSUI के  राहुल झांसला ने जीत दर्ज की है.

किस पद पर कौन कितने वोटों से जीता:

DUSU प्रेसिडेंट पद: आर्यन मान (ABVP) 28,841 वो

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनावों में इस्तेमाल हुई EVM को सुरक्षित रखा जाएगा. (Photo: PTI)
DUSU चुनाव रिजल्ट के तीन दिन बाद ही HC ने दिया आदेश, सुरक्षित रखनी होगी EVM 
Rahul Gandhi faces a setback on the issue of vote theft in the DUSU elections.
DUSU चुनाव: ABVP का अध्यक्ष पद पर कब्जा, राहुल गांधी के 'वोट चोरी' मुद्दे को युवाओं ने नकारा? 
क्या Gen-Z के सहारे राहुल को 24 घंटे में ही जवाब मिल गया? देखें ख़बरदार 
Victory of ABVP in DUSU, defeat of Rahuls issue?
DUSU चुनाव में ABVP की जीत, Gen-Z ने ठुकराया राहुल का 'वोट चोरी' आरोप? 
पिछले साल एनएसयूआई के रौनक खत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे. (फोटो-PTI)
DUSU चुनाव: 12 साल में सिर्फ 2 बार बन पाए NSUI के प्रेसिडेंट, ABVP ने फिर छिन ली कुर्सी 

DUSU उपाध्यक्ष पद: राहुल झांसला (NSUI) 29,339

DUSU सचिव पद: कुणाल चौधरी (ABVP) 23,779

DUSU संयुक्त सचिव पद: दीपिका झा (ABVP) 21,825
 

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के लिए 1.55 लाख छात्रों ने मतदान किया था. कड़ी सुरक्षा और आरोपों के बीच आधिकारिक रूप से चुनाव संपन्न हो गया है. 18 सितंबर को वोटिंग  शाम 7:30 बजे समाप्त हुई थी. इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ईवीएम को सील कर पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित भंडारण में भेजा गया था. छात्र और राजनीतिक पर्यवेक्षक, दोनों ही बड़ी उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रहे थे. अब नतीजों की घोषणा भी कर दी गई है.

इस महिला कैंडिडेट ने आर्यन को दी कड़ी टक्कर

ABVP के आर्यन मान के सामने इस साल NSUI की महिला प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ी हुईं जोसलिन नंदिता चौधरी थीं. जोसलिन ने आर्यन को इस मुकाबले में कड़ी टक्कर थी. उन्होंने महिलाओं के यौन उत्पीड़न, पीरिएड लीव की बात कही थी. इसके अलावा शराब माफियाओं के खिलाफ भी आवाज हुआ है. इस चुनाव में वे प्रेसिडेंट पद तो नहीं जीत पाईं लेकिन फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके ये मुद्दे और जिस तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा यह हमेशा याद रखा जाएगा.
 

    ---- समाप्त ----
    Live TV

    व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

    सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

    Advertisement
    Advertisement

    लेटेस्ट

      Advertisement