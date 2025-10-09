Delhi TGT Recruitment 2025: दिल्ली में TGT शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू, यहां करना होगा अप्लाई

Delhi Teacher Recruitment 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है. आवेदन विंडो dsssb.delhi.gov.in पर 7 नवंबर, 2025 तक खुली रहेगी. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 5,346 रिक्तियों को भरना है.

आवेदन करने के लिए क्या होना चाहिए योग्यता

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. आवेदन करते वक्त उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति) और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के उम्मीदवारों को छूट दी गई है.

How To Apply For TGT post:

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाएँ.

Step 2: होमपेज पर, पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: अपना पंजीकरण करें और आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ.

Step 4: फॉर्म भरें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.

Step 5: भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

कुल 5346 पद टीजीटी (TGT) यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की 18 अलग-अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं. इन पदों में विषय के हिसाब से और पुरुष-महिला दोनों के लिए अलग-अलग रिक्तियां रखी गई हैं. सबसे ज़्यादा पद टीजीटी अंग्रेजी (पुरुष) और टीजीटी गणित (पुरुष) के लिए हैं.इसके बाद ज़्यादा रिक्तियाँ टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान (पुरुष) और टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान (महिला) के लिए हैं.

