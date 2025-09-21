केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEP की भाषा नीति पर कहा- छात्रों पर कोई भाषा नहीं थोप रहे

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत छात्रों पर कोई भाषा थोपने का सवाल ही नहीं है. उन्होंने बताया कि NEP के अनुसार कक्षा 1 और 2 के बच्चे दो भाषाएं सीखेंगे, मातृभाषा और एक अतिरिक्त भाषा. वहीं, कक्षा 6 से 10 तक के छात्र तीन भाषाएं सीखेंगे, जिसमें उनकी मातृभाषा और दो अन्य भाषाएं शामिल होंगी. DMK के आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधान ने कहा, "वे समाज में भ्रम फैला रहे हैं. यूपी के छात्र हिंदी में पढ़ेंगे और अतिरिक्त भाषा के रूप में अंग्रेजी, मराठी, तमिल या कोई अन्य भाषा चुन सकते हैं.

देश में सिर्फ 10% लोग बोलते हैं अंग्रेजी

प्रधान ने यह भी बताया कि देश में सिर्फ 10% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी अपनी स्थानीय भाषाओं में बात करते हैं. उन्होंने पूर्व आंध्र प्रदेश CM चंद्रबाबू नायडू का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कभी छात्रों को 10 भाषाएं पढ़ाने का प्रस्ताव रखा था. प्रधान ने कहा, "भाषा हमेशा एक माध्यम होती है. तमिलनाडु के लोग भाषाई रूप से मजबूत हैं। आप अंग्रेजी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. किसी अन्य भारतीय भाषा को स्वीकार करने में क्या गलत है?" सामग्र शिक्षा अभियान (SSA) के फंड रोकने के मुद्दे पर प्रधान ने कहा कि फंड तभी जारी होंगे जब MoUs पर सहमति होगी. उन्होंने स्पष्ट किया, "यह आपसी समझौता होना चाहिए. राजनीतिक प्राथमिकता थोपी नहीं जा सकती. "

किसी भी भाषा को थोपने का कोई प्रयास नहीं

इस संदर्भ में, प्रधान ने यह भी कहा कि NEP में किसी भी भाषा को थोपने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, और यह नीति सभी भाषाओं का सम्मान करती है. उन्होंने यह भी कहा कि NEP का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है, और इसमें कोई भी भाषा थोपने का प्रयास नहीं किया गया है. इस प्रकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEP 2020 की भाषा नीति का बचाव करते हुए कहा कि यह नीति छात्रों को बहुभाषी बनाने का प्रयास करती है, और इसमें किसी भी भाषा को थोपने का कोई प्रयास नहीं किया गया है.

