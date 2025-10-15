scorecardresearch
 

दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करना है अप्लाई

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने अपने विभिन्न विभागों में शिक्षण पदों के लिए एक प्रमुख भर्ती अभियान की घोषणा की है. विज्ञापन संख्या R&P/313/2025 (दिनांक 1 अक्टूबर, 2025) के तहत, विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक पदों के लिए 21 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. (Photo: ITG)
दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न विभागों में कई शिक्षण पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. 1 अक्टूबर, 2025 के विज्ञापन संख्या R&P/313/2025 के माध्यम से घोषित इस भर्ती अभियान में विभिन्न विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद शामिल हैं.

ये पद सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार शैक्षणिक वेतन स्तर 13A (एसोसिएट प्रोफेसर के लिए) और वेतन स्तर 14 (प्रोफेसर के लिए) पर भरे जाएंगे. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, 2025 या रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह, जो भी बाद में हो, है.

कितने पद भरे जाएंगे

एसोसिएट प्रोफेस के 23 पद (अनारक्षित-9, अनुसूचित जाति-4, अनुसूचित जनजाति-2, अन्य पिछड़ा वर्ग-5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-2, दिव्यांगजन-1). इसके अलावा प्रोफेसर के 12 पद हैं. (अनारक्षित-4, अनुसूचित जाति-3, अनुसूचित जनजाति-1, अन्य पिछड़ा वर्ग-2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-1, दिव्यांगजन-1)

भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विभाग मे एसोसिएट प्रोफेसर के 8 पद (अनारक्षित-3, अन्य पिछड़ा वर्ग-1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-3, दिव्यांगजन-1) भरे जाएंगे. प्रोफेसर के लिए 7 पद (अनारक्षित-2, अनुसूचित जाति-1, अनुसूचित जनजाति-1, अन्य पिछड़ा वर्ग-2, दिव्यांगजन-1) भरे जाएंगे.

सामाजिक कार्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के 4 पद (अनारक्षित-1, अनुसूचित जनजाति-1, अन्य पिछड़ा वर्ग-1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-1) भरे जाएंगे और प्रोफेसर के 2 पद (एससी-1, ओबीसी-1) भरे जाएंगे. कुल मिलाकर, विश्वविद्यालय ने एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए 35 और प्रोफेसरों के लिए 21 रिक्तियों की घोषणा की है.

वैश्विक परिसरों को भारत में सफल होने के लिए केवल व्यंजनों की नकल करने से कहीं अधिक करना होगा. विज्ञापन में कहा गया है कि बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के उम्मीदवार - जिनमें दृष्टिबाधित, गतिबाधित, श्रवणबाधित और अन्य बेंचमार्क दिव्यांगजन शामिल हैं - आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, चाहे उनकी श्रेणी (यूआर/एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस) कुछ भी हो.

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. विस्तृत पात्रता मानदंड, विभागवार आवश्यकताएँ और आवेदन दिशानिर्देश आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध हैं. अधिक जानकारी और आवेदन जमा करने के लिए, उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएँ.

