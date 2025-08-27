दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली शिक्षक पद पर भर्ती, 1 लाख 80 हजार से ज्यादा सैलरी

अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल कॉलेज ने विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार rec.uod.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इस पद पर शिक्षकों को एक लाख 82 हजार तक सैलरी मिल सकती है.

डेढ़ लाख से ज्यादा मिल सकती है सैलरी

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य विभिन्न विषयों में कुल 57 रिक्तियों को भरना है. ये पद सातवें केंद्रीय वेतन आयोग मैट्रिक्स के शैक्षणिक वेतन स्तर 10 के अंतर्गत उपलब्ध हैं, जिनका वेतन ₹57,700 से ₹1,82,400 तक है, साथ ही अन्य स्वीकार्य भत्ते भी दिए जाएंग

कौन-सी है डीयू के श्यामलाल कॉलेज की वेबसाइट?

नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट्स भर्ती के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं. आवेदन के लिए https://rec.uod.ac.in/ पर जाना होगा. हालांकि, श्यामलाल कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट www.shyamlale.du.ac.in है. वहीं, डीयू की वेबसाइट: www.du.ac.in है. ध्यान रहे आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 सितंबर 2025 है.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरने से पहले डीयू और कॉलेज की वेबसाइटों पर उपलब्ध पात्रता मानदंड, योग्यता, प्रकाशन, अनुभव, स्क्रीनिंग दिशानिर्देश और सांकेतिक प्रोफार्मा को ध्यान से पढ़ें. इसके अलावा, इस भर्ती से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन केवल कॉलेज की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा.

