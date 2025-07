'क्लास, बैग में बम रखे हैं... तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी!' दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली धमकी

दिल्ली स्थित दो स्कूलों को फिर धमकी भरा मेल आया है. इस मेल में स्कूलों में खून-खराबा करने की धमकी दी गई है, साथ ही रोडकिल और बेंजी का नाम लिया गया है. मेल में लिखा है कि इस खून खराबे के लिए रोडकिल और बेंजी ही जिम्मेदार होंगे. पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है.

Delhi schools receive bomb threat claiming that explosives have been hidden in students' backpacks (Photo: AI Generated/ITG)