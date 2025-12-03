इस बार कितने दिन की होगी क्रिसमस की छुट्टी? स्टेट वाइज जानिए

साल के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत के साथ ही लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई है. क्रिसमस, न्यू ईयर और बच्चों के स्कूलों की छुट्टियों के कारण पेरेंट्स ने भी घूमने की प्लानिंग शुरू कर दी है. दिसंबर के महीने में गिरते तापमान के साथ ही कई राज्यों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. इस समय को अच्छी तरह से ए़ंजॉय करने के लिए लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं.

और पढ़ें

ऐसे में क्रिसमस के मौके पर किन राज्यों में स्कूल की कितने दिन की छुट्टी रहने वाली है, चलिए जानते हैं. इस समय में आप अपने बच्चों और परिवार के साथ वेकेशन प्लान कर अच्छा समय बिता सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किस राज्य में कितनी छुट्टियां होगी.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है यानी कि बच्चों को 12 दिन के लिए विंटर वेकेशन की छुट्टी मिलेगी.

मध्य प्रदेश

वहीं, मध्य प्रदेश के स्कूलों में विंटर वेकेशन 23 दिसंबर से शुरू होंगे, जो जनवरी के महीने तक चलेंगे. पीएम श्री स्कूलों समेत कई संस्थान जनवरी की शुरुआत तक के लिए अवकाश जारी रखेंगे.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में गिरते तापमान के चलते छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है. इसमें प्री-प्राइमरी के बच्चों को 28 फरवरी तक के लिए छुट्टी दी गई है. वहीं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक के लिए छुट्टी दी गई है. कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए स्कूल 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक के लिए बंद किए गए हैं.

Advertisement

दिल्ली

हालांकि, अभी तक देश की राजधानी दिल्ली में छुट्टियों को लेकर घोषणा नहीं की गई है. आने वाले समय में शिक्षा विभाग जल्द ही छुट्टियों को लेकर घोषणा कर सकती है.



---- समाप्त ----