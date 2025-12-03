scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इस बार कितने दिन की होगी क्रिसमस की छुट्टी? स्टेट वाइज जानिए

दिसंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही सर्दियां धीरे-धीरे बढ़ने लगी हैं. टेम्प्रेचर गिरने के कारण कई राज्यों में विंटर वेकेशन का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा. न्यू ईयर, क्रिसमस और स्कूलों की छुट्टियों के बीच फैमिली ने घूमने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है. तो चलिए जानते हैं इस महीने कितने दिनों की मिलेगी छुट्टी?

Advertisement
X
क्रिसमस के मौके पर कितने दिन की मिलेगी छुट्टी? (Photo: PTI )
क्रिसमस के मौके पर कितने दिन की मिलेगी छुट्टी? (Photo: PTI )

साल के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत के साथ ही लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई है. क्रिसमस, न्यू ईयर और बच्चों के स्कूलों की छुट्टियों के कारण पेरेंट्स ने भी घूमने की प्लानिंग शुरू कर दी है. दिसंबर के महीने में गिरते तापमान के साथ ही कई राज्यों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. इस समय को अच्छी तरह से ए़ंजॉय करने के लिए लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं. 

ऐसे में क्रिसमस के मौके पर किन राज्यों में स्कूल की कितने दिन की छुट्टी रहने वाली है, चलिए जानते हैं. इस समय में आप अपने बच्चों और परिवार के साथ वेकेशन प्लान कर अच्छा समय बिता सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किस राज्य में कितनी छुट्टियां होगी.

उत्तर प्रदेश 

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को हुआ नुकसान
बीजेपी-AAP-कांग्रेस में कौन कहां जीता? दिल्ली MCD की 12 सीटों का देखें नतीजा 
Cold Wave Alert in Delhi (Photo- ITG)
सावधान! दिल्ली की हवा 'खराब', ठंड-कोहरे का डबल अटैक, शीतलहर का अलर्ट  
12 वीं के बाद इन कोर्स का करें चयन. (Photo: Pexels )
अगर 2026 में कर रहे हैं 12वीं पास? ये हैं कमाई वाले कोर्स, जिनसे होगी मोटी कमाई 
Sonia Gandhi
'नीतियां बदलनी होंगी...', प्रदूषण पर सोनिया गांधी ने सरकार को सुझाए ये उपाय 
धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस कैंपस पहुंची
दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को मिली बम की धमकी, कैंपस में शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन 

उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है यानी कि बच्चों को 12 दिन के लिए विंटर वेकेशन की छुट्टी मिलेगी. 

मध्य प्रदेश 

वहीं, मध्य प्रदेश के स्कूलों में विंटर वेकेशन 23 दिसंबर से शुरू होंगे, जो जनवरी के महीने तक चलेंगे. पीएम श्री स्कूलों समेत कई संस्थान जनवरी की शुरुआत तक के लिए अवकाश जारी रखेंगे.   

जम्मू-कश्मीर 

जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में गिरते तापमान के चलते छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है. इसमें प्री-प्राइमरी के बच्चों को 28 फरवरी तक के लिए छुट्टी दी गई है. वहीं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक के लिए छुट्टी दी गई है. कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए स्कूल 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक के लिए बंद किए गए हैं. 

Advertisement

दिल्ली 

हालांकि, अभी तक देश की राजधानी दिल्ली में छुट्टियों को लेकर घोषणा नहीं की गई है. आने वाले समय में शिक्षा विभाग जल्द ही छुट्टियों को लेकर घोषणा कर सकती है.             
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement